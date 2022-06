Volantino Euronics, ‘Black Friday d’Estate’: offerte e promozioni dal 7 al 22 giugno

Stai aspettando di acquistare il tuo prodotto preferito in promozione ma il Black Friday di novembre è troppo lontano? Niente paura, ci pensa Euronics con il Black Friday d’Estate! Dal 7 al 22 giugno centinaia di prodotti saranno scontati fino al 50%. Ma non è finita qui, perchè oltre ai prezzi più che vantaggiosi, gli acquisti saranno comodamente ratealizzabili anche in 10 o 20 comodissime rate a tasso zero.

Black Friday D’Estate: le migliori offerte da non perdere

Ma vediamo insieme quali sono i prodotti imperdibili in offerta fino al 22 giugno da Euronics.

Per quanto riguarda gli smartphone:

Redmi Note 11 a 199€ invece di 249€;

invece di 249€; Samsung Galaxy Z Flip3 a 699€ ;

; Xiaomi 12X a 579€ invece di 699€;

invece di 699€; Oppo A74 a 229€ invece di 289€;

invece di 289€; Honor X8 a 239€ invece di 259€;

invece di 259€; Vivo Y72 a 199€ invece di 329€.

Per quanto riguarda i notebook:

Lenovo IdeaPad 3 a 499€;

a 499€; MacBook Air a 899€;

a 899€; Acer Notebook Nitro 5 AN515-57-7655 a 1349€ invece di 1699€;

invece di 1699€; Acer Notebook Aspire 3 a 449€ invece di 699€;

invece di 699€; HP notebook pavillon a 449€ invece di 649€.

Per quanto riguarda le Smart TV:

Hisense 65A72GQ da 65″ a 699€ invece di 849€;

invece di 849€; Hisense 55A7160F da 55″ a 369€ invece di 699€;

invece di 699€; Samsung QLED da 50″ a 499€ invece di 699€;

invece di 699€; Samsung Cristal HD da 75″ a 899€ invece di 1099€;

invece di 1099€; LG Nanocell da 55“ a 699€ invece di 1099€.

Il nuovo volantino Euronics

Ma gli sconti e le promozioni non finiscono qui. Per scoprire tutte le offerte disponibili da Euronics in queste settimane è possibile sfogliare il nuovo volantino, sia in versione cartacea da reperire presso tutti i punti vendita, sia in versione digitale. Per scaricare il nuovo volantino basta andare sul sito ufficiale di Euronics o semplicemente cliccare su questo link.