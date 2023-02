Volantino Euronics ‘Facciamo a metà’: le offerte dal 23 febbraio al 15 marzo 2023

A partire da oggi, 23 febbraio e fino al 15 marzo Euronics lancia il nuovo volantino: ‘Facciamo a metà’. L’iniziativa prevede che i clienti che acquistano due prodotti paghino la metà su quello meno costoso. Si tratta di una promozione che dà la possibilità agli acquirenti di poter contare su un notevole risparmio di spesa.

In cosa consiste l’offerta Euronics

Tutti quelli che intendono sfruttare la promozione possono rivolgersi in qualsiasi store Euronics. Seppure bisogna ricordare che possono esserci delle variazioni a seconda del negozio al quale l’acquirente si rivolge. Esiste una lista di prodotti in vendita che non rientrano nell’offerta prevista dal volantino ‘Facciamo a metà’. Tra gli altri dovrebbero essere esclusi: Apple, Dyson, iRobot e le console da gaming. Inoltre non è prevista la possibilità di comprare due notebook, due smartphone o anche due tablet, in questo caso il secondo verrebbe pagato per intero. Tra le altre limitazioni imposte dall’offerta Euronics c’è anche l’impossibilità di fare acquisti online.

Esistono abbinamenti specifici che si possono sfruttare

Ci sono abbinamenti specifici di cui si può usufruire che possono essere visionati direttamente sul volantino Euronics ‘Facciamo a metà’, ma meglio ancora sarebbe rivolgersi allo store. È da tenere a mente che i prezzi possono cambiare a seconda del negozio della catena alla quale il cliente si rivolte, per questo motivo non è possibile fare un esempio che aiuti l’acquirente a scegliere. È, quindi, opportuno rivolgersi allo store locator, sul sito web di Euronics che può aiutare a verificare come fare i vostri acquisti sfruttando al meglio la promozione.

I prodotti sui quali può essere applicata l’offerta, infatti, vengono indicati nei punti vendita, proprio perchè cambia in ogni negozio Euronics. Occorre, perciò, che vi facciate una passeggiata nel centro Euronics più vicino a voi per rendervi conto di quale sia l’abbinamento più adatto e più conveniente in base alle vostre esigenze.