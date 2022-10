Volantino Eurospin ‘La spesa intelligente’: gli sconti dal 13 al 23 ottobre 2022

Tornano le offerte della nota catena di supermercati Eurospin! Grazie all’aggiornamento costante dei propri volantini, l’azienda — che in Italia vanta la bellezza di 1200 punti vendita — permette ai propri clienti di portarsi a casa i migliori prodotti prezzi davvero vantaggiosi! Sono davvero numerose le offerte delle quali è possibile usufruire all’interno del supermercato, cosa aspettiamo a darci un’occhiata?

Volantino Eurospin “La spesa intelligente”: le offerte

Le offerte contenute nel nuovo volantino Eurospin denominato “La spesa intelligente” sono davvero numerose e si applicano ad auna vasta gamma di prodotti: si va dal reparto “Freschi” (che comprende affettati, formaggi etc) a quello “Dispensa” (che comprende olio, conserve etc) passando poi per il settore dei surgelati.

Fino a quando è valida la promozione

Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Non resta altro che fare il pieno di tutto il necessario ma attenzione, le offerte del nuovo volantino Eurospin La spesa intelligente sono valide dal 13 fino al 23 ottobre, non lasciatevele scappare! Di seguito alcune foto delle promozioni attive e che è possible trovare al supermercato.

Il volantino integrale è consultabile a cliccando QUI.