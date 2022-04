Volantino Expert, ‘Fuoritutto’: sconti e offerte iPhone, Samsung, PC e tablet

“Fuori tutto“, Volantino Expert da non perdere. Tutto al 40%. Per un regalo, un telefono nuovo, un desiderio o per tutto ciò che preferisci, oggi è un giorno fortunato. Dal 25 Aprile al 8 Maggio sconti imperdibili su tantissimi smartphone, televisori, elettrodomestici e “chi più ne ha più ne metta”. Si può trovare ad esempio il Galaxy A22 5G, lo smart TV LG 43NANO7 da 43”, il notebook Acer A515-56-39DG.

Tutte le offerte del “Volantino Expert”

Il Galaxy A22 5G a soli 189euro, lo smart TV L LG 43NANO7 da 43″ a 379euro, il notebook Acer Aspire A515-56-39DG a 449euro. Questi solo alcuni dei prodotti disponibili all’interno del volantino. Ancora la lavatrice Whirpool a 399euro; iPhone13 128GB a 819euro; tutte smart tv scontate al 40% di ultima generazione; smartphone, tablet, cuffie per la musica, auricolari, stereo a prezzi imperdibili che vi mostreremo nelle foto che seguono!