Volantino Iper, ‘Sconti in Compagnia’: offerte dal 23 settembre al 2 ottobre

Volantino Iper, super offerte da domani 23 settembre fino al 2 ottobre. La promozione prevista per questi giorni di saldi si chiama: “Sconti in compagnia”.

Potete scegliere di fare la vostra spesa dopo aver consultato tutte le offerte previste sul volantino Iper per una spesa intelligente.

Tanti prodotti in offerta

Prevede prezzi in offerta su numerosi prodotti in vendita con uno speciale dedicato ai formaggi della Puglia oltre al caffè Kimbo, birra Beck’s e Italpizza. Ma i prodotti in sconto sono tanti, anche frutta e verdura di stagione tra cui uva, funghi champignon, pere, mango e tanto altro ancora.

La Carta Vantaggi Più, invece, dà la possibilità di usufruire del 10% di bonus Cassaforte su alcuni specifici prodotti appartenenti alla linea Grandi Vigne e Terre d’Italia e sui punti di ristoro della Iper