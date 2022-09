Volantino Ipercoop: ‘Sconti 30% e 40%’ dall’8 al 21 settembre

Sconti del 30% e del 40% sui prodotti Ipercoop dall’8 al 21 settembre prossimo sulla spesa di tutti i giorni. Ad esempio Espresso Crema e Gusto Lavazza a 6,99 euro o i cereali Fitness Nestlè a 1.59 euro. Tutte offerte indicate nel volantino Ipercoop che mettono a disposizione della clientela a un prezzo speciale dei prodotti Libera Terra come speciale Pet Lovers su cii e accessori per animali da compagnia.

Sconti anche su frutta e verdura

Anche la frutta e la verdura di stagione sono in offerta. I kiwi Sepri Gold a 3.69 euro per 500 grammi e le susine rosse a 2.49 euro al chilo, le banane solidal coop a 2.09 al chilo.

Ci sono anche alcune offerte Non Food nel volantino Ipercoop. Il set di due lasagnere antiaderenti a 8.15 euro o stampi per il forno antiaderenti con il 20% di sconto e 3 contenitori in plastica con alette a 4.70 euro.

Ipercoop offre anche la possibilità di prenotare libri scolastici e avere il 15% di sconto.