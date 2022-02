Volantino Lidl, le migliori offerte dal 28 febbraio 2022: gli sconti della settimana (PDF)

E’ disponibile da oggi in formato digitale il nuovo volantino Lidl contenente tantissimi prodotti in offerta. Gli sconti contenuti nel volantino saranno validi da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo 2022. Il risparmio, quindi, prosegue anche nella prossima settimana con centinaia di articoli scontati, sia per quanto riguarda l’abbigliamento, sia per l’oggettistica e l’utensileria, sia soprattutto sui prodotti alimentari. Nella prima pagina del volantino, infatti, ci sono come sempre prodotti alimentari della spesa di tutti i giorni, scontati anche più del 30%.

I migliori prodotti scontati della settimana

Oltre agli alimenti di uso quotidiano, sui quali Lidl garantisce anche questa settimana un ottimo risparmio con interessanti offerte, nel nuovo volantino sono presenti 4 pagine dedicate ai “Sapori dal Mondo“. In particolare dal 28 febbraio si potranno gustare i sapori della Spagna. Saranno disponibili sugli scaffali del supermercato centinaia di prodotti tipici della penisola iberica, come affettati, formaggi e salse, oltre ovviamente alle tipiche Tapas.

Presenti anche moltissimi articoli per la cucina, come piccoli elettrodomestici, utensili e pentolame.

Volantino Lidl: dove scaricarlo

Da oggi è già possibile scaricare il nuovo volantino Lidl. Per farlo basterà andare sul sito della catena di supermercati e cliccare sulla sezione “Volantino”. Oltre al volantino della settimana corrente troverete anche quello contenente le offerte della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo. Una volta individuato il volantino di interesse sarà possibile sfogliarlo online o scaricarlo in formto PDF. In alternativa potete cliccare sul seguente link che vi permetterà di visualizzare direttamente il volantino.