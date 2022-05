Volantino Lidl, ‘Sotto Prezzi’: offerte e promozioni dal 30 maggio al 5 giugno

Tornano le offerte Lidl ‘Sotto Prezzi’ per una spesa sempre più semplice e facile. Con i tempi che corrono il costo della vita sembra che stia aumentando sempre di più. Oltre i tanti Bonus offerti dal governo per le famiglie, possiamo dire che avere, quasi sempre, delle offerte dai nostri negozi di fiducia, non è male Ecco perché vogliamo farvi vedere il nuovo volantino della Lidl valido fino al 5 Giugno!

Volantino Lidl ‘Sotto Prezzi’

I prodotti della Lidl, per la maggior parte italiani, sono continuamente verificati e valutati. Il loro motto infatti è ‘Entri per la convenienza, torni per la qualità’. Ecco perché tantissimi prodotti, di tutte le marche e per tutti gli articolo, sono scontati fino al 50%!

Frutta e Verdura

Tantissime offerte anche per la frutta e verdura. D’estate infatti la frutta inizia ad essere ancora più buona di sempre e sono tantissime le persone che impazziscono per tutti i prodotti: ciliegie, albicocche, pesce, anguria, albicocche…

Carne e Pesce

Tutti i prodotti Lidl vengono scelti e verificati, per questo è importante fidarsi delle offerte riguardo la Carne e Pesce, due degli alimenti più importanti!

Qui il Volantino completo.