Volantino Lidl, ‘Speciale menù di Pasqua’: offerte e promozioni fino al 16 Aprile

E’ disponibile online e in formato PDF il nuovo volantino Lidl dedicato allo ‘Speciale Menù di Pasqua’.

Le festività pasquali si avvicinano e milioni di italiani stanno iniziando ad elaborare dei succulenti menù da portare in tavola a Pasqua e Pasquetta da consumare insieme ad amici e parenti. In questa settimana, in particolare, sono iniziate le grandi spese ai supermercati. Nel carrello non possono mancare certamente uova di cioccolato e deliziose colombe, classiche o con farciture alternative. Ma prima di arrivare al dolce, gli italiani passeranno – come da tradizione – da antipasti, primi, secondi – magari alla griglia – e contorni.

Speciale Menù di Pasqua nel volantino Lidl

La catena di supermercati Lidl ha dedicato uno speciale proprio sui menù di Pasqua nel suo ultimo volantino, dove troviamo centinaia di prodotti in offerta a prezzi davvero convenienti. Ce n’è per tutti i gusti, dalla carne per gli amanti della griglia, alle specialità vegane, fino ai dolci per i più golosi.

Ecco alcuni esempi.

Carni e grigliate

Grigliata mista di suino da 1kg con spiedini, salsiccia e luganega a 6,39€;

Hamburger di bovino razza chianina da 200g a 2,49€;

Pancetta a fette da 400g a 2,19€;

Arrosticini di suino con peperoni da 300g a 2,69€;

Salsiccia di suino alla toscana da 500g a 2,09€.

Pesce

Gamberi argentini interi da 800g a 9,99€;

Salmone norvegese affumicato da 200g a 3,49€;

Vongole alla marinara da 500g a 3,99€;

Polpo eviscerato surgelato a 14,99€ al chilo;

Frutti di mare (per pasta, risotti e insalate) a 1,49€;

Tartare di salmone con sesamo da 90g a 2,99€.

Pasta Fresca

Gnocchi ripieni agli asparagi verdi da 500g a 1,49€;

Medaglioni ripieni gamberi e lime da 250g a 1,39€;

Panzerotti ripieni con baccalà mantecato da 250g a 1,99€;

Pappardelle ripiene all’astice da 250g a 1,79€;

Tagliolini al nero di seppia da 250g a 0,89€.

Dolci

Colomba Deluxe con uvetta al vino Moscato d’Asti da 750g a 5,49€;

Mini colombe (classica o al cioccolato) da 100g a 0,99€;

Coniglio di cioccolato al latte da 150g a 0,99€;

Uovo di cioccolato al latte con sorpresa da 400g a 3,99€;

Ovetti ripieni con crema al latte da 180g a 1,29€;

Cake Selection Deluxe (fette di torta alla panna e frutta) da 1kg a 6,99€;

Torta sbrisolona da 350g a 2,99€;

Tiramisù Deluxe da 300g a 2,49€.

Tutte le offerte

Ma i prodotti non finiscono qui, sia per la spesa di Pasqua, sia per quella di tutti i giorni, senza tralasciare il reparto utensileria, biancheria, casalinghi e cura del giardino. Nel nuovo volantino Lidl vi aspettano centinaia di offerte. Per visionarlo integralmente è possibile andare sul sito ufficiale del supermercato, nella sezione “Volantini”, dove è scaricabile anche in formato PDF, oppure cliccare semplicemente su questo link.