Volantino Maury’s, ‘Back to School’: sconti dal 27 agosto al 17 settembre

Mancano poche settimane all’inizio della scuola e le famiglie sono già in procinto di acquistare tutto l’occorrente per iniziare al meglio l’anno scolastico. Com’è noto, tuttavia, è bene giocare di anticipo. Solo così infatti è possibile aggiudicarsi tutto il necessario per il rientro in classe a prezzi davvero convenienti.

Un questa direzione, una bella mano è offerta dal nuovo volantino della catena Maury’s che grazie alla promozione ‘Back to school’ mette a disposizione dei propri clienti una lunga serie di promozioni che riguardano un altrettanto vasta gamma di prodotti e non solo scolastici. Cosa state aspettando per darci un’occhiata?

Leggi anche: Unieuro, ‘Back to School’: offerte imperdibili nel nuovo volantino

Volantino Maury’s: i prodotti della promozione ‘Back to School’

Come anticipato, sono davvero numerosi i prodotti che fanno parte della promozione ‘Back to School’! Si va dai prodotti per l’igiene della casa e la cura della persona fino ad arrivare a tutti quegli oggetti a dir poco indispensabili per un proficuo ritorno sui banchi di scuola: penne, evidenziatori, forbici, colori e chi più ne ha più ne metta! Ma attenzione, conviene approfittarne perché la promozione sarà valida dal 27 agosto e fino al 17 settembre.

Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e sarà possibile portarsi a casa tutto quello che vi serve a prezzi davvero competitivi. Di seguito alcune foto dei prodotti che è possibile trovare all’interno del volantino Maury’s e che rispondono all’offerta ‘Back to School’. La promozione integrale è consultabile QUI.