Volantino Maury’s, sconti e offerte fino al 7 Maggio

Tantissime offerte fino al 7 Maggio grazie al nuovo volantino Maury’s. Oltre il 30% di sconto dal 17 Aprile su tutti i prodotti. Questo mese “vince il risparmio”! Oltre 22 pagine di depliant che potranno risolvere tantissimi problemi. Scopriamo insieme le sorprese più belle!

Leggi anche: Volantino Unieuro, sconti in negozio e online fino al 24 aprile: TV, PC, smartphone android e iPhone in offerta

Tantissime offerte

Da poco è Pasqua e Pasquetta sono andate via e per un attimo abbiamo pensato che per noi non ci sarebbero più state le fantastiche offerte del periodo. Ma non è così. Maury’s ci sorprende ancora dandoci la possibilità di continuare sognare. Aprile non poteva chiudersi meglio di così.

Ad esempio il forno Air 1800 wat, 12 litri, da 119,00 euro costa solamente 83 euro! La friggitrice ad aria nera 1400 wat, 3.7 litri, da quasi 70euro costa neanche 50euro (disponibile anche in avorio). L’impastatrice planetaria nera da 75euro costa 52euro.

Si potrebbe continuare per ore perché ogni pagina contiene dei prezzi e dei prodotti che sono veramente imperdibili!