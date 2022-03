Volantino MediaWorld, gli sconti fino al 20 marzo 2022: le migliori offerte nel Pdf “Il tuo tempo è tech”

E’ uscito il nuovo volantino di Marzo 2022 con tutte le ultime imperdibili offerte d MediaWorld. Il volantino è intitolato “Il Tuo Tempo è Tech”. Gli sconti contenuti al suo interno saranno validi fino a domenica 20 marzo 2022. Ma vediamo insieme quali offerte non farsi scappare la prossima settimana.

Offerte telefonia MediaWorld

Iniziamo come sempre dalla telefonia, dove troviamo l’iPhone 13 scontato da 1059€ a soli 939€ nella versione da 256 giga, mentre la versione iPhone 13 Pro da 128 giga è in saldo da 1189€ a 1099€. Sempre rimanendo in casa Apple troviamo le AirPods di terza generazione scontate da 199€ a 179€. Passiamo poi al Samsung Galaxy A52s 5G Awesome Black che scende da 399€ a soli 299€. O ancora il nuovo Honor 50 5G da 256 giga in offerta da 599€ a 499€.

Sconti su Pc e Tablet

Per quanto riguarda Computer e Tablet, invece, troviamo in offerta l’iMac da 24 pollici con chip M1 e 256 gigabyte di memoria da 1719€ a soli a 1599€. Mentre il Samsung Galaxy Book da 15,6 pollici con 16GB di RAM e 1 terabyte di memoria scende da 1199€ a 899€.

Volantino MediaWorld: tutte le altre offerte

Ma le promozioni non finiscono qui. Nel nuovo volantino infatti sono presenti centinaia di prodotti scontati anche nelle categorie TV, console, videogiochi, monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici. Per visionare il volantino nella versione online basta andare sul sito ufficiale di MediaWorld. Oppure scaricarlo qui in formato PDF.