Volantino Mediaworld, ‘La Casa per Me’ e ‘La Cucina dei Tuoi Sogni’: offerte elettrodomestici fino al 25 settembre

MediaWorld propone un doppio volantino per elencare tutte le promozioni che mette a disposizione della sua clientela nel mondo degli elettrodomestici.

I nuovi volantini sono: “La Casa per me” già attiva e valida fino al 25 settembre e “La Cucina dei tuoi sogni”, altro volantino già attivo che durerà fino al 21 settembre. E non solo… è previsto anche uno sconto extra del 10% per i grandi elettrodomestici Samsung.

Anche su Amazon Italia ci sono sconti per vari prodotti come: Samsung Galaxy A13 e realme 9 Pro 5G.

Le offerte MediaWorld

Tra le offerte “La Casa per me”: congelatore a pozzetto Whirpool a 299.99 euro, cucina La Germania a 559 euro, lavatrice a 583 euro, frigorifero a 1.249 euro, lavatrice Candy a 349 euro, e così via…

Per la Cucina dei tuoi sogni” invece: lavastovoglie Haier a 599 euro, lavarice Bosh a 829 euro, frigorifero Samsung a 899 euro, frigorifero Candy a 399 euro, piano cottura Bosh a 599 euro. Diversi anche i complementi da cucina in offerta: lavello Smeg a 154.99 euro, cappa a parete Elettrolux a 465 euro, cappa Aeg a 399 euro, cappa Candy a 154.99 euro e tanto altro ancora…