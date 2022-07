Volantino Mediaworld, ‘Sconto Super’: smartphone e iPhone a metà prezzo fino al 10 luglio

Volantino Mediaworld. Sono iniziate le offerte della nota catena hi tech e, anche quest’oggi, sono davvero numerosi i prodotti coinvolti. Sarà dunque possibile portarsi a casa uno smartphone di ultima generazione ad un prezzo davvero imbattibile, oppure approfittarne per fare un regalo ad una persona cara.

Volantino Mediaworld: sconti fino al 50%

I ribassi che Mediaworld ha deciso di applicare su diverse decine di prodotti sono davvero incredibili! Si parla infatti di sconti che arrivano fino al 50%. La promozione sarà valida, negli store fisici e online, fino al prossimo 10 luglio. Cosa aspettate ad approfittarne?

I prodotti

Solo il meglio della tecnologia è coinvolto in questi imperdibili sconti. E ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche! Per esempio troviamo lo XIAOMI Redmi Note 11 a 322.15 euro (invece che a 379), il Samsung Galaxy A22 a 1886, 75 euro (invece che a 249).

Si segnala ancora un’interessante offerta sullo XIAMI 11T8+256GB a 419, 40 euro invece che a 699 e, se ancora non vi foste convinti, vale la pena di dare un’occhiata anche allo XIAOMI Redmi Note11 4+ a 178,99 euro invece che a 249 oppure all’ iPhone SE 128 GB Mezzanotte a 529 euro invece di 579.