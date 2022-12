Volantino Natale 2022 Unieuro: con Natalissimi tante idee regalo, promozioni e offerte

Arrivano le offerte di Natale da Unieuro, con un volantino che quest’anno c’ispira con dei regali “Natalissimi” da mettere sotto l’albero ai nostri cari. Cominciamo con lo robot aspirapolvere, sempre molto utile in tutte le case: lo troviamo a 399 euro, con il -42% di sconto. Per la Apple, troviamo gli watch a 249 euro, con lo sconto del -19%. Per le televisioni, troviamo un grandissimo LG al prezzo di 1.399 euro, con lo sconto del -41%.

Gli sconti di Unieuro con il volantino “Natalissimi”

Per gli impianti audio, rimaniamo sempre su LG, che ci propone un set al prezzo di 199,99 euro con il -42% di sconto. Sempre per i televisori, guardiamo attentamente anche all’offerta della Philips, che ci offre un 32″ a 199,99 euro, con il -39% di sconto: un treno che va preso al volo, per chi vuole cambiare la tv sotto Natale. Per gli smartphone, non possiamo dimenticare i Samsung Galaxy A23, al prezzo di 249,90 euro e con lo sconto del -28%: l’occasione giustissima per rifarsi il telefono e averlo anche alla moda.

Occasioni per lo smartphone arrivano anche dalla casa Oppo, che ci offre un Ren06 Pro al modico costo di 429,90, con il -46% di sconto. Offerte anche sui power bank, che con il 50% di sconto li troviamo al prezzo di 9,99 euro o 14,99 euro. Per gli auricolari, troviamo il Galaxy Buds Live a 79.99 euro, con il -52% di sconto. Offerte anche sul McBook, che da Unieuro lo troviamo a 1.299 euro con il -15% di sconto. Per la telecamera da webcam, Linkedin ci propone una compatta al prezzo di 19,99 euro e con il -60% di sconto.

Sconti anche sugli antivirus per pc. La McAfee propone la Total Protection per 5 dispositivi, al prezzo di 19,99 euro e con il -66% di sconto. Per gli schermi da pc, troviamo un Asus al prezzo di 159,99 euro, con il -33% di sconto per 23,8″ di schermo piatto da utilizzare come monitor.