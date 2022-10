Volantino Penny ‘Autunno in fiore’: tutte le offerte dal 13 al 23 ottobre 2022

Sta per prendere il via un sensazionale offerta nei supermercati targati Penny. Autunno in Fiore è il volantino ricco di offerte che prende il via giovedì 13 ottobre per terminare domenica 23 ottobre 2022. Tanti i prodotti sottocosto da non perdere.

Quali sono le offerte

Il market mette a disposizione dei suoi clienti una serie di offerte sottocosto: quadrucci ai carciofi a solo 1.99 euro, ma anche passatelli al parmigiano reggiano a soli 2.19 euro, e ancora prosciutto cotto aromatizzato alle erbe di alta qualità a 1.79 euro, tortelloni ricotta e spinati a 2.25 euro, pasta De Cecco a soli 0.99 euro e gran mix classico a 2.99 euro.

Non perdete l’occasione di sfogliare il volantino “Autunno in Fiore” di Penny per verificare tutte le occasioni della dieci giorni di offerte. Potrebbe essere un’opportunità di riempire la dispensa per un po’ e non dovervi preoccupare della spesa.