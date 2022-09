Volantino Penny, ‘Buon Anniversario’: promozioni dal 15 al 25 settembre

Penny spegne 28 candeline e con l’occasione promuove un volantino con offerte valide dal 15 al 25 settembre prossimo. Tante le promozioni, come quella sui Sapori Sardi, lo speciale Cucina, il Pet e la collezione Penny Wwf.

Sono tante le novità in casa Penny, soprattutto vista la ricorrenza. Lo store inaugura anche il concorso Gioca & Vinci con PennyGame.

Offerte dei Sapori Sardi

Tra le offerte dei sapori Sardi è possibile acquistare il pane guttiau a 2.49 euro, il pane carasau a 1.99 euro, vari formaggio sardi e salumi della Barbagia: prosciutto crudo a 3.19, capocollo e pancetta a 1.99 euro e tanto ancora. Ma per rimanere in tema di sapori sardi, Penny vi dà la possibilità di creare degli ottimi primi piatti con i malloreddus grandi trafilati al bronzo a 0.99 euro e la fregola grossa classica a 1.79.

Non Food Penny

Non solo prodotti alimentari da Penny, ma anche prodotti Non Food, come la macchina sottovuoto Forever Fresh a 34.99 e contenitori in vetro a partire da 3.99 euro, contenitori per il pane a 14.99 euro e il porta posate, taglieri, vassoi e utensili di vario genere per la cucina.