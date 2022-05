Volantino Risparmio Casa, ‘Sottoprezzo’: offerte e sconti dal 21 maggio al 12 giugno

Risparmio Casa, il colosso del risparmio, anche questa volta non lascerà delusi i suoi affezionati clienti. Il volantino di riferimento per il periodo 21 maggio- 12 giugno è ricco di offerte imperdibili. Scopriamo insieme quali sono.

Volantino Risparmio Casa ‘Sottoprezzo’: tutte le offerte

Come anticipato sono davvero numerosi i prodotti scontati che è possibile trovare nel volantino Risparmio Casa ‘Sottoprezzo’. Tra di essi ci sono i prodotti per la cura della casa e della persona, piccoli elettrodomestici, oggetti per la spiaggia e molto altro ancora. Sconti interessati già nella prima pagina del volantino.

Sconti su prodotti per l’igiene e cura della persona

Come è noto, Risparmio Casa, offre una vastissima gamma di prodotti. In particolare, i prodotti per l’igiene e la cura della persona li troviamo a prezzi più che vantaggiosi nel volantino di questo mese grazie alle numerose offerte. Prodotti Elvive, Pantene, Sunsilk e molto altro al prezzo di 3,30€. Super offerte anche per i prodotti per l’igiene orale ed intima, com’è possibile vedere dalla seguente foto.

Super offerte per gli articoli da spiaggia

A prezzi bassissimi anche gli articoli per la spiaggia. Con l’arrivo dell’estate, Risparmio Casa, non ha potuto fare a meno di presentare con sconti importanti i propri articoli stagionali.

Nel volantino troviamo ombrelloni da spiaggia a 8,80€, borse termiche di diversa grandezza che vanno da 9,90€ a 12,90€, lettini, borracce e molto altro ancora. Una piccola anteprima di ciò che puoi trovare nella foto seguente. Invece, per visionare tutte le offerte del volantino clicca qui.