Volantino Risparmio Casa, ‘Speciale Mare e Giardino’: promozioni e sconti dal 23 giugno al 10 luglio

E’ disponibile sia online sia in versione cartacea, reperibile presso tutti i punti vendita, il nuovo volantino di Risparmio Casa. Il colosso del risparmio anche questa volta non ha lasciato delusi i suoi affezionati clienti e ha preparato un volantino ricco di offerte, intitolato “Speciale Mare e Giardino”.

Le promozioni e gli sconti in esso contenuti sono validi a partire da giovedì 23 giugno, fino a domenica 10 luglio 2022. Ma scopriamo insieme quali sono le migliori offerte in corso.

“Speciale Mare e Giardino”: tutte le offerte del nuovo volantino di Risparmio Casa

Come anticipato sono davvero numerosi i prodotti scontati che è possibile trovare nel nuovo volantino Risparmio Casa, intitolato “Speciale Mare e Giardino”. Le promozioni, come anticipato nel nome della nuova campagna valida fino al 10 luglio, si concentrano proprio sul settore mare, giardino e outdoor in generale. Infatti, in prima pagina troviamo un bellissimo set composto da tavolo in acciaio e 6 sedie da esterno a soli 239 euro, invece di 299, scontato del 20%. In sconto anche il dondolo Slim 3 posti, disponibile in vari colori assortiti, a soli 88 euro.

Tra le offerte, però, non ci sono solo quelle che riguardano l’outdoor. Sono presenti, infatti, centinaia di prodotti per la cura della casa e della persona, piccoli elettrodomestici, biancheria, cancelleria e molto altro ancora.

Ecco di seguito il volantino completo.