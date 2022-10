Volantino ‘Spazio Conad’: le offerte dal 18 ottobre al 1 novembre 2022

E’ uscito il volantino “Spazio Conad“, con le offerte della nota catena di supermercati. Come possiamo vedere, in offerta due flaconi di detersivo per lavatrice Bio Fresco della Presto a 5,90, quando di solito questo è il prezzo l’uno. Stessa cosa per due confezioni degli yogurt mix Miller da 150 grammi, venduti a 1,28 euro. Per i titolari di “Consumo Familiare”, il Galbanino da 270 grammi solo a 2,69 euro. Sempre con la stessa carta, i biscotto Oro Saiwa a 5,99 euro per un massimo di tre pezzi.

Sempre con “Consumo Familiare”, i pannolini baby-dry della Pampers a soli 29,90 euro per un massimo di tre pezzi. Il pan carré della Mulino Bianco, a 1,10 per un massimo di sei pezzi. La pasta ripiena, ovvero i tortellini, della Buitoni, con 1,98 euro ci prendi due pezzi. Due vasetti di sistema immunitario Bella Vita, solo a 1,18 euro. Due pezzi di minestrone “Leggerezza” de “Il benessere Orogel”, solo a 2,89 euro. Col bagnoschiuma Palmoliva, prendi 2 pezzi a 2,94 euro.

Altre offerte di Spazio Conad

Per la frutta, troviamo le clementina a 1,99 al kg, la mela annurca IGP AOP Luce a 1,19 al kg, i cachi dalla polpa morbida a 2,78 al kg e le mele royal gala a 1,49 al kg. Per la carne, bistecca con osso di bovino fettine di spalla a 12,90 al kg. Invece, il macinato misto a 7,90 al kg. Gli hamburger o l’arrosto di bovino, solo a 9,90 al kg. Per il pesce, il cuore di merluzzo solamente a 19,90 euro al kg. Il prosciutto di alta qualità nazionale, vostro a 1,99 all’etto.

Il Grana Trentingrana vostro a 1,25 l’etto. Invece, la mortadella farcita Alcisa a 1,09 l’etto. Un cartone di latte uht parzialmente scremato della “Bontà e linea Parmalat”, a 0,95 euro. Il pesto o sugo fresco della Conad, 1,59 euro a vasetto. La vaschetta di gelato “I Capricci” da 200 grammi, a 1,36 euro. Le mini gallette Signo Bio Fiorentini, vostre a 1,00 euro. La pasta di semola Divella da 500 grammi, vostra a 0,65 euro. Le bottigliette da un litro della Conad, 0,21 euro a pezzo.

Le emiliane Barilla da 250 grammi, a 0,99 euro. I bitter rossi, bianchi o ginger della Conad, 1,35 euro a confezione. Una bottiglia di birra pilsener Carlsberg, a 1,00 euro. Le vaschette in alluminio della Conad, a 0,89 euro. La linea viso della “Essentiae” della Conad, a partire da 0,99 euro. La zucca edibile made in Italy, a 0,89 euro al kg. Solo per Halloween, le caramelle Doufour da 150 grammi a 1,00 euro. Una tavoletta di cioccolato della Ritter Sport, a 1,00 euro.