Volantino Trony, ‘Black Friday’: sconti al 50% fino al 29 settembre

Torna il Black Friday da Trony. Tante offerte con sconti fino al 50% a partire da ieri, 23 fino al 29 settembre. Promozione “Black Friday Autumn Special Edition, con prodotti a prezzi eccezionali, consultabile sul volantino Trony. Si tratta di una iniziativa che coinvolge solo alcune regioni, e tra le altre: Il Lazio, il Veneto, le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e l’Emilia Romagna.

Prodotti scontati anche del 50%

Tra i tanti prodotti in vendita a prezzi vantaggiosissimi il notebook al 38% di sconto a soli 399,95 euro, la lavatrice intelligente con il 50% di sconto a 449,95 euro, il Redmi note 10 5 G con il 36% di sconto a 159,95 euro. Sono tantissime le offerte che Trony mette a disposizione della sua clientela. Per poter valutare cosa scegliere in base anche alle vostre esigenze non perdete l’occasione di sfogliare il volantino Trony.

È possibile trovare anche tante altre fantastiche occasioni in tema di tecnologia su Amazon Italia.

Non perdete le magnifiche offerte messe a disposizione per voi dal volantino Trony. Sfogliate con calma e verificate quali sono i prodotto in promozione in occasione del “Black Friday”.