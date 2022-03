Volantino Trony, le migliori offerte per iPhone 13, smartphone e smart tv fino al 5 aprile 2022

Sta per iniziare la nuova campagna volantino di Trony, in arrivo da sabato 19 marzo. Il nuovo volantino sarà disponibile solo dopo la chiusura dell’attuale campagna promozionale intitolata “Prezzi Leggeri“, che sarà disponibile fino a venerdì 18 marzo.

Nuovo volantino Trony

Come sempre, anche nel prossimo volantino saranno presenti centinaia di prodotti a prezzi davvero molto interessanti. Gli sconti presenti sul volantino fanno riferimento sia a prodotti acquistabili in negozio sia online sul sito ufficiale di Trony. Le nuove promozioni saranno attive dal 19 marzo al 5 aprile, ma nel frattempo vediamo insieme le offerte in scadenza di questa settimana.

Offerte TV

tv led TOSHIBA 32LA3B63DAI a 219€ invece che 289€

smart tv HISENSE 65AE7250F a 599€ invece che 749€

smart tv LG ELECTRONICS 65NANO756PR.API a 749€ invece che 999€

tv led LG ELECTRONICS 55NANO756PR.API a 559€ invece che 699€

tv led LG ELECTRONICS 55UP78006LB.API a 489€ invece che 599€

tv led LG ELECTRONICS 43UP78006LB.API a 435€ invece che 549€

Offerte Smartphone

smartphone TCL 30+ a 199€ invece che 299€

smartphone Oppo A54s a 189€ invece che 229€

smartphone Motorola Edge20Lite a 269€ invece che 379€

smartphone Samsung Galaxy A22 5G a 199€ invece che 249€

smartphone Samsung Galaxy S20 FE Qualcomm a 399€ invece che 569€

Offerte Iphone

Iphone 11 da 128GB a 659€ invece che 699€

Iphone 12 da 128GB a 819€ invece che 889€

Iphone 13 da 128GB a 869€ invece che 939€

Tutte le offerte

Ricordiamo inoltre che da Trony è attivo il finanziamento a costo zero. Questo significa che acquistando un prodotto da Trony si può dilazionare il pagamento in 20 comode rate, pagando così una piccola somma ogni mese. Per visionare tutte le altre offerte presenti nell’ultimo volantino Trony è possibile andare sul sito ufficiale del negozio o semplicemente cliccare qui.