Volantino Trony, sottocosto e sconti al 50%: offerte imperdibili su iPhone, smartphone e TV

Tornano le imperdibili offerte Trony, con promozioni speciali pronte a sfidare anche i consumatori più coriacei. Andiamo a parlare del volantino “Sottocosto e Sconti fino al 50%“, molto ampio e che tocca tante regioni: ovviamente il Lazio, ma anche Molise, Umbria, Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Suggeriamo, in ogni caso, di controllare on line se il punto vendita da voi scelto partecipa alla promozione.

Volantino Trony: elettronica in offerta

Tra le offerte che segnaliamo c’è il televisore LG 77A1 da 77 pollici OLED disponibile a 2499 euro, mentre il modello da 55 pollici è a 899,95 euro e, infine, quello da 48 pollici sta a 799,95 euro. Ancora, il Samsung QE55QN90A da 55 pollici a 1399 euro. Immancabili gli smartwatch in promozione come il Samsung Galaxy Watch4 a 299,95 euro oppure l’Apple Watch Series 6 con cassa 44 mm che ha uno sconto del 20% rispetto al listino: lo troviamo così a 349,95 euro.

Il volantino

Ancora, in promozione troviamo gli smartphone come il Samsung Galaxy A12 a 149,95 Euro, con il 16% di sconto (178 Euro il listino). Anche i PC vanno in offerta: il notebook ASUS F451EA sta a 499,95 euro, mentre il Lenovo Ideapad 3 dal processore Intel si trova a 429,95 Euro. Non ti basta? Ecco il volantino Trony.

Leggi anche: Criptovalute: ecco le monete digitali da tenere d’occhio per fare trading oggi