Volantino Unieuro, le offerte dal 14 al 27 marzo 2022: “Fioriscono gli sconti”

Nuovo volantino Unieuro, sconti e offerte in arrivo per tutti i clienti. Sono partite ieri, lunedì 14 marzo 2022, le promozioni della nota catena di prodotti per l’elettronica che ci accompagneranno fino al prossimo 27 marzo. Scopriamo dunque cosa ci riserva il nuovo volantino Unieuro “Fioriscono gli sconti”.

Volantino Unieuro marzo 2022 Fioriscono gli sconti

Tantissime le offerte su Pc, smartphone, tablet e molti altri articoli di elettronica. In copertina troviamo il Laptop HP 15s-fq2004nl a 599.00 euro invece di 749.00 euro. Quindi la lavatrice LG F4Wv510SAE 10.5kg a vapore a 699.00 euro anziché 1.399.00 euro! E ancora: Samsung Galaxy S21 FE 5g + Tab A8 combinati assieme al prezzo di 679.00 euro invece di 927.90 euro.

Offerte Samsung e iPhone Unieuro

Vediamo ora nel dettaglio la sezione dedicata agli sconti e alla telefonia. Quali sono gli smartphone in offerta? Quanto si può risparmiare su Samsung e prodotti Apple? Ecco gli sconti dedicati alla categoria:

Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5″) 299.00 euro (invece di 469.00)

iPhone 13 128 GB 829.00 euro (invece di 939.00)

Samsung Galaxy S21 + Tab A8 679.00 euro

Sconti tablet e Tv

Passiamo alle offerte su computer e televisioni. Ad esempio troviamo il Samsung Series 7 UE50TU7090U 127 cm (50”) 4k Ultra HD Smart a 449.00 euro invece di 479.00 euro. Per quanto riguarda il settore dei tablet anche qui gli sconti non mancano. Samsung Galaxy Tab S7 Android a 499.90 euro invece di 899.80 euro con ben il 44% di sconto.

Volantino Unieuro marzo 2022 Fioriscono gli sconti [SFOGLIA]

Per conoscere tutte le offerte delle nuove promo vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della catena. In alternativa di seguito riportiamo il link diretto per sfogliare il volantino Fioriscono gli sconti.

Clicca qui per conoscere tutte le offerte del volantino