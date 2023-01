Volantino Unieuro, parte la tv Oled Week: ecco tutti gli sconti

Parte oggi la ‘Tv Oled Week’ di Unieuro con la quale vengono annunciate una serie di offerte, con sconti a partire dal 20% su tv con schermo Oled. Le offerte dell’ultimo volantino di una delle più grandi catene di elettronica, prevede una serie di prodotti a prezzi eccezionali, in particolar modo di tv.

Quanto dura la promozione di Unieuro

La promozione che prende il via oggi e si protrarrà fino al 29 gennaio prevede sconti su televisioni realizzate con pannelli Oled. Qali sono i vantaggi di scegliere una televisione con schermo Oledi? Si tratta di un prodotto che offre una serie di vantaggi in termini di qualità delle immagini e non di meno rendela tv più sottile, con un angolo di visione superiore e, cosa che non guasta, consuma meno energia.

Quali sono i modelli in offerta

Andiamo a vedere quali sono i prodotti in offerta nello store online di Unieuro. Tra gli altri prodotti in promozione possiamo trovare: il Philips Oled Ambilight da 55 pollici è disponibile in offerta a 1199,20 Euro, con il 33% di sconto sul prezzo di listino previsto a 1799 euro, l’Oled 55A26LA da 55 pollici è disponibile a 799,20 Euro, al 52% in meno rispetto ai 1699 euro di listino; Il Sony XR-55A80K da 55 pollici a 1359,20 Euro invece che a 1849 euro, l’Oled 65CS6LA da 65 pollici, a 1439 Euro e il Sony Bravia XR-55A80J da 55 pollici a 1079,20 Euro, con uno sconto del 28% sul prezzo imposto.

Quelle indicate sono solo alcune delle imperdibili offerte di Unieuro che propone alla sua clientela una numerosa serie di prodotti in promozione, ma per conoscerli tutti e valutare quale sia quello più adatto alle vostre esigenze, verificando il rapporto qualità prezzo, bisogna consultare direttamente il catalogo che viene pubblicato sul sito dell’azienda, la Unieuro che vi farà conoscere le sue smart TV che hanno la caratteristica di essere realizzate con pannelli Oled.