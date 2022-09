Volantino Unieuro, ‘Sconti a Tasso Zero’: offerte dal 9 al 22 settembre

Il volantino Unieuro mette a disposizione dei suoi clienti una serie di offerte. Tanti i prodotti in promozione per “Settembre di Sconti a Tasso Zero” una iniziativa che offre tantissimi prodotti al miglior prezzo.

Al via la promozione che permette anche di pagare a rate

La promozione prende il via il 9 e andrà avanti fino al 22 settembre 2022. Un’offerta sensazionale che permette di pagare a rate in 10 mesi a tasso zero.

Da non perdere lo smartphone Redmi 10 2022, il notebook HP 15s da 499€ e il televisore LG Smart TV LED 55UP75006 da 55″ a 399€.

Alcune offerte

Anche su Amazon Italia e sugli altri store online ci sono ottime offerte per tantissimi dispositivi elettronici. Tra questi ci sono due prodotti in sconto da non perdere per gli smartphone entry-level Samsung Galaxy A13 e OPPO A54s.

Il volantino Unieuro “Settembre di Sconti a Tasso Zero” offe una serie di ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire.