Volantino Unieuro Un Mare di Sconti: tasso zero e sconti dall’11 al 21 luglio

Sono partite oggi, lunedì 11 luglio, le offerte di Unieuro su decine di prodotti selezionati. Tanti gli articoli più richiesti del mondo dell’elettronica in promozione. Vediamo dunque tutte le offerte che la nota catena ha riservato per i suoi clienti in questa torrida estate.

Offerte Unieuro Samsung Galaxy S22

Tra i principali prodotti a prezzo ribassato troviamo in copertina il Samsung Galaxy S22 5g. Lo smartphone è dualsim + eSim, con batteria da 3700 mAh e lettore impronte ultrasuoni. La fotocamera posteriore presenta un comparto da 50+12+10 MP e una anteriore da 10 MP. La memoria è da 256 GB con 8GB di Ram.

Il prezzo

Samsung Galaxy S22 è in offerta a 769.00 euro anziché 929,00 euro con il 17% di sconto. E’ possibile acquistarlo anche in 20 rate da 38,45 euro.

Leggi anche: Volantino Euronics, ‘Sottocosto anche a Tasso Zero’: offerte e sconti dall’8 al 20 luglio

Sconti Tv

Il volantino “Un mare di sconti” propone inoltre una vasta selezione di Tv in promozione. Come il Tv LG Smart Oled 77C15 a 2.699 euro invece di 4299 euro con il 37% di sconto. Oppure in 10 rate da 269.90 euro o in alternativa al prezzo di 2599 euro con il bonus rottamazione. E ancora: il TCL Smart Tv 55P715 a 359.90 euro invece di 549.90 con il 34% di sconto. Anche in questo caso è possibile acquistarlo a rate oppure ottenere un’ulteriore riduzione con il bonus rottamazione (pagandolo 287.92 euro). Un altro esempio? Samsung Smart Tv UE55AU9070 a 399.92 euro con il bonus rottamazione oppure, senza bonus, a 499.90 euro anziché 899.90 euro con il 44% di sconto.

Offerte iPhone volantino Unieuro

Tra le offerte selezionate c’è anche il marchio Apple. Come iPhone 13 a 929 euro invece di 1059 euro con una riduzione del 12%. Oppure iPhone12 a 749 euro invece di 889 euro. E ancora: iPad Air 5 a 599 euro anziché 699 euro.

Quanto dura la promozione

Il nuovo volantino è valido da oggi fino al prossimo 21 luglio con possibilità di acquistare a tasso zero (tan e taeg 0%) in 10 mesi. Ulteriori dettagli, punti vendita aderenti e condizioni sul sito ufficiale di Unieuro.