VPN: ancora una volta solo sul complesso

Hai riscontrato l’errore “Questo video non è disponibile per la visione nel tuo paese”? Hai provato ad accedere a LinkedIn? Puoi aggirare queste restrizioni abilitando la VPN sul tuo dispositivo. Di recente, un numero enorme di persone è stato costretto a passare a un formato di lavoro remoto e molti datori di lavoro hanno obbligato i propri dipendenti a utilizzare una VPN per l’accesso sicuro ai servizi aziendali. Oggi cercheremo di capire cos’è una VPN e come funziona. Scopri su vpnscanner.com come scegliere il migliore, in base a quali criteri e quali vantaggi ha ciascuno.

Cos’è una VPN?

VPN – Rete privata virtuale – rete privata virtuale.

Si tratta di un insieme di tecnologie che consentono di fornire una o più connessioni di rete (una rete logica) su un’altra rete (ad esempio, Internet).

Decifrare il nome: una rete è una combinazione di più dispositivi mediante un tipo di comunicazione che consente di scambiare informazioni. Virtuale – immateriale, non fisico, cioè non importa attraverso quali canali di comunicazione viene posato. Le topologie fisiche e logiche possono o non possono essere le stesse. Privato: un utente esterno non può accedere a questa rete, sono presenti solo coloro a cui è stato consentito l’accesso. In una rete privata, è necessario contrassegnare i partecipanti e il loro traffico per distinguerlo dal resto, dalle informazioni di qualcun altro. Inoltre, in una tale rete, i dati sono protetti con mezzi crittografici, semplicemente parlando, sono crittografati.

Ecco un’altra definizione: VPN è un servizio che consente di proteggere i dati privati ​​quando si utilizza Internet.

Perché hai bisogno di una VPN?

Per il lavoro a distanza. Ad esempio, lavori da casa. Attraverso una VPN potrai accedere ai servizi e alla documentazione della tua organizzazione, mentre la connessione sarà più sicura, i dati saranno difficili da intercettare e decifrare.

Per unire le diverse parti di una società. Gli uffici possono essere distanti l’uno dall’altro a qualsiasi distanza.

All’interno delle aziende – per unire e isolare i reparti.

Quando sei connesso al Wi-Fi in un bar, in metropolitana, ecc., in modo che gli hacker non possano rubare i tuoi dati. Quando si utilizza una rete pubblica, è sicuro, tranne che per visualizzare i siti in un browser. Ma se utilizzi i social network, un utente malintenzionato può non solo intercettare le tue informazioni riservate, ma anche utilizzarle per i propri scopi accedendo a questo stesso social network per tuo conto. Ancora peggio, se riesce a decifrare la posta. Quindi tutte le applicazioni associate a questa casella di posta verranno attaccate. Ma la cosa peggiore può essere la perdita dei dati della tua carta di credito se decidi di trasferire denaro a qualcuno collegandoti al Wi-Fi gratuito.

Per ottenere l’accesso a siti bloccati in un determinato territorio.

Per garantire l’anonimato. È impossibile calcolare quali siti hai visitato, quale browser utilizzi, dove ti trovi, ecc. La necessità di nascondere la tua geolocalizzazione può sorgere durante il viaggio. Ad esempio, YouTube e WhatsApp sono vietati in Turchia. Ciò significa che non potrai semplicemente accedere ai soliti social network, ma con una VPN è del tutto possibile farlo.

Conservare la cronologia delle ricerche nel browser, sulla base della quale viene creata la pubblicità mirata

Per risparmiare, ad esempio, sull’acquisto di biglietti aerei. Le compagnie aeree stabiliscono prezzi diversi per gli stessi biglietti per gli acquirenti di regioni diverse. Una VPN ti consente di modificare le tue informazioni di geolocalizzazione.

Come puoi usare una VPN?

Quindi, abbiamo capito che una VPN è un servizio utile, ma come puoi attivarla esattamente? Se lavori su un computer e desideri visitare un sito bloccato utilizzando un browser, puoi installare un programma speciale sul tuo PC (il cosiddetto client VPN), oppure aggiungere un’estensione del browser o utilizzare la VPN integrata in Opera. Tutti questi metodi sono facili da implementare, ma presentano alcuni inconvenienti. Quindi, il client VPN fornisce un indirizzo IP casuale, ovvero non è possibile selezionare un paese. Un altro inconveniente è la necessità di eseguire costantemente il programma, tuttavia ci sono programmi che vengono eseguiti contemporaneamente al sistema operativo. Considera ora il metodo successivo: aggiungere un’estensione del browser tramite il Webstore. Dovrai registrarti, dopodiché con un clic potrai selezionare il paese a cui vuoi connetterti al server VPN.

L’uso della VPN su smartphone e iPhone è implementato tramite applicazioni mobili. I più popolari sono OpenVPN per Android e Cloak per iOS.

Hai già letto dei vantaggi della VPN e di come installarla. È ora di parlare dei contro.

Quanto paghi per la sicurezza su Internet?

Bassa velocità di Internet. La crittografia aggiuntiva richiede tempo. È anche comune che il traffico percorra una distanza maggiore, a causa della posizione remota del server VPN. Disconnessione periodica della connessione VPN, rilascio improvviso di traffico verso la rete pubblica. Spesso potresti non notare una disconnessione e una perdita di dati e la connessione VPN potrebbe non essere ripristinata automaticamente, il che non è conveniente. I moderni sistemi operativi basati su Windows forniscono una funzione di riconnessione VPN. Se non è presente, dovrai utilizzare programmi speciali o impostazioni di routing speciali che controllano la connessione VPN e, se si interrompe, prima blocca le informazioni trasmesse, chiudi le applicazioni, quindi rinnova la connessione VPN. Sfortunatamente, IPv6 non è quasi mai supportato dalle VPN. Pertanto, quando IPv6 viene utilizzato su una rete pubblica ed è supportato anche su una risorsa Internet, il traffico passerà per impostazione predefinita sulla rete IPv6 aperta. Per evitare che ciò accada, puoi semplicemente disabilitare IPv6 nel sistema operativo. Perdite DNS: in pratica, spesso le query DNS vengono gestite dai server DNS sulla rete pubblica (piuttosto che da una rete virtuale e sicura). Se rispondono in modo errato, puoi ottenere un indirizzo falso del dominio richiesto. Pertanto, gli utenti ignari possono essere reindirizzati, ad esempio, a siti di online banking fraudolenti. Inoltre, utilizzando i server DNS, è possibile determinare la geolocalizzazione approssimativa e il provider Internet dell’utente. Ci sono anche vari aspetti legali. Innanzitutto, ci sono differenze nella legislazione dei diversi stati. Il client VPN e il server VPN si trovano spesso in paesi diversi. Inoltre, il traffico può attraversare un paese terzo in transito. Pertanto, è possibile salvare una copia dei dati trasmessi per ulteriore decrittazione e studio.

Non c’è solo la questione di cosa crittografare, ma anche come. Non tutti gli strumenti crittografici sono consentiti. Per questo motivo, i produttori di apparecchiature di rete (anche per le organizzazioni VPN) durante l’esportazione in altri paesi sono costretti a disabilitare una serie di algoritmi di crittografia nei loro prodotti, nonché a ridurre la lunghezza massima possibile della chiave.

Il problema sta anche nel fatto che gli stessi standard di crittografia del mondo possono essere vulnerabili. Così, nel 2013, il NIST (The National Institute of Standards and Technology – un’organizzazione che approva gli standard di crittografia negli Stati Uniti) è stato accusato di aver consentito l’inclusione di una versione vulnerabile del generatore di numeri pseudo-casuali nel nuovo standard. Ciò ha permesso di semplificare notevolmente la decrittazione delle informazioni protette utilizzando questo generatore. Inoltre, gli scrittori di standard sono spesso accusati di complicare deliberatamente le descrizioni degli standard.

Come funziona una VPN?

Una connessione VPN è un cosiddetto “tunnel” tra il computer di un utente e un computer server. Ogni nodo crittografa i dati prima che entrino nel “tunnel”.

Ti connetti alla VPN, il sistema identifica la tua rete e avvia l’autenticazione (confronta la password inserita con la password nel suo database).

Successivamente, il server ti autorizza, ovvero ti concede il diritto di eseguire determinate azioni: leggere la posta, navigare in Internet, ecc. Una volta stabilita la connessione, tutto il traffico tra il PC e il server viene crittografato. Il tuo PC ha un indirizzo IP fornito dal tuo ISP. Questo IP blocca l’accesso ad alcuni siti. Il server VPN cambia il tuo IP con il proprio. Già dal server VPN, tutti i dati vengono trasferiti alle risorse esterne che richiedi. Ora puoi visualizzare qualsiasi risorsa e non essere monitorato.

Tuttavia, tieni presente che non tutte le informazioni sono crittografate. Diversi provider VPN possono differire in caratteristiche come il grado di crittografia, nascondere il fatto di connettersi al server, archiviare i registri (un registro che memorizza le informazioni sui siti visitati, gli indirizzi IP reali, ecc.) e la cooperazione quando si rilasciano informazioni a terzi .

Se il provider VPN non registra affatto i registri, semplicemente non c’è nulla da trasferire a terzi. E nascondere il fatto di connettersi al server è già un servizio più raro. Se la connessione non è corretta o si interrompe bruscamente, parte dei dati potrebbe essere trapelata. La tecnologia VPN multihop aiuterà a risolvere il problema, che comporta la connessione al sito tramite più server contemporaneamente.

Conclusione

VPN è un insieme di tecnologie che consentono di creare una rete logica su una fisica. Viene utilizzato per proteggere il traffico dall’intercettazione da parte di intrusi e garantire un’attività sicura su Internet. Una VPN apre l’accesso a risorse bloccate, quindi molti sono disposti a sopportare velocità Internet più lente e possibili registri di programma. Sebbene la VPN utilizzi algoritmi di crittografia abbastanza potenti, l’abilitazione di un client VPN sul tuo PC non garantisce la riservatezza al 100% delle informazioni riservate, quindi dovresti scegliere con attenzione un provider VPN.