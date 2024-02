Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente senza difficoltà? La semplice procedura

La patente di guida dà diritto a un certo numero di punti. Ogni conducente, per il solo fatto di aver conseguito la patente, ha in dotazione 20 punti. Chi non commette infrazioni, ogni due anni avrà diritto a una sorta di bonus di due punti, fino a raggiungere un massimo di 30 punti complessivi.

Sta di fatto che eventuali violazioni (gravi) al codice della strada possono comportare una decurtazione di punti. E a seconda dei punti tolti ci saranno comportamenti da tenere. Se si perdono oltre 5 punti allora sarà necessario seguire un corso a pagamento in una scuola guida; se, invece, sono meno di 5, allora basta avere un comportamento corretto alla guida e dopo due anni tornerà in possesso dei punti decurtati. Può anche esserci il caso nel quale l’automobilista perda tutti i punti, in questa eventualità sarà necessario sostenere nuovamente esame teorico e pratico di guida per tornare in possesso della patente.

Dare generalità false in caso di infrazioni che comportano la decurtazione di punti è reato

Spesso, soprattutto per quanti hanno necessità della patente di guida per motivi di lavoro, era abitudine fino a quale tempo fa, nel caso di infrazioni, comunicare un nominativo falso. Ora questa eventualità configura il reato di sostituzione di persona che prevede la reclusione fino a un anno. C’è anche la possibilità, però, di non comunicare i dati del conducente nel momento della violazione, in questo caso è prevista la salvaguardia dei punti, ma una multa salata.

Detrazione massima di punti

Esiste anche l’eventualità che si commettano più infrazioni che prevedono una detrazione di punti massima pari a 15. Questo se si tratta di violazioni che si susseguono nell’arco di un anno con detrazioni di cinque punti ciascuna. In quest’ultimo caso la patente viene revisionata, il conducente potrà circolare, ma entro 30 giorni deve svolgere e superare gli esami di revisione, solo così gli verranno attribuiti nuovamente i 20 punti necessari; nel malaugurato caso non venga superato l’esame, la patente viene sospesa a tempo indeterminato.

Come controllare quanti punti si hanno sulla patente

Insomma i punti sulla patente sono un elemento indispensabile per guidare l’auto, ma in pochi sanno come fare per poter visionare a quanto ammonta il proprio cumulo di punti. È possibile verificare il ‘saldo’ accedendo a il Portale dell’Automobilista o anche contattare il numero 06 45775962, attivo tutti i giorni ventiquattro ore al giorno.