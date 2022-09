Walter Veltroni: chi è, età, carriera, laurea, libri, moglie, compagna, Instagram, vita privata, film su Paolo Rossi

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica, dopo il debutto della scorsa settimana, con Domenica In. Tra gli ospiti di Mara Venier anche Walter Veltroni, che interverrà insieme a Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, per presentare il film “E’ stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito’.

La biografia di Walter Veltroni

Walter Veltroni è nato a Roma il 3 luglio del 1955 ed è un noto politico, giornalista, scrittore e regista italiano. Figlio di Vittorio Veltroni, radiocronista EIAR e poi dirigente Rai, che è morto quando lui aveva solo un anno, mentre la madre Ivanka Kotnik era figlia di uno sloveno, ambasciatore del Regno di Jugoslavia presso la Santa Sede. Veltroni, prima del mondo politico, si è avvicinato al cinema: nel 1973 si è diplomato all’Istituto Statale di Cine-TV Rossellini.

La passione per la politica

Ha cominciato a dedicarsi alla politica nel 1970 ed è noto perché è stato eletto Sindaco della Capitale per la prima volta nel 2001, poi è stato riconfermato nel 2006, ma due anni dopo ha deciso di dimettersi per candidarsi alle elezioni politiche dell’aprile successivo.

La carriera

Veltroni ha trascorso parte della sua carriera politica nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, poi nel Partito Comunista Italiano e nel 2007 è diventato il primo segretario politico nazionale del nascente PD, incarico da cui si è dimesso nel 2009 dopo la sconfitta alle elezioni generali. Ma non solo. Nella sua brillante carriera è stato anche vicepresidente del Consiglio e Ministro per i beni culturali e ambientali del governo Prodi I e segretario dei Democratici di Sinistra dal 1998 al 2001.

Veltroni come giornalista e scrittore

Veltroni è un giornalista pubblicista dal 1983, professionista dal 1995. Ha diretto l’Unità e oggi è editorialista per il Corriere della Sera, collaboratore occasionale della Gazzetta dello Sport. A quanto riporta il Corriere dell’Umbria, Veltroni, che ha da poco pubblicato l’ultimo libro, percepisce un vitalizio di oltre 9.000 euro dal 2004.

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo ora alla vita privata. Walter Veltroni è sposato con Flavia Prisco e dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, Martina e Vittoria.

Instagram di Walter Veltroni

Ha un profilo Instagram e con l’account @wveltroni vanta oltre 10 mila followers.