Web Agency: cos’è e di cosa si occupa?

Quale sono le Migliori Web Agency in Italia, come fanno web marketing per le aziende e, soprattutto, perché affidarsi ad una web agency per lanciare un nuovo prodotto o servizio su Google e sui Social media.

Una web agency, detta anche agenzia web, digital agency o agenzia digitale di comunicazione, è un’attività formata da un team di professionisti che si occupa di sviluppare ed ottimizzare servizi digitali, pubblicitari e di marketing alle piccole, medie e grandi imprese in diversi settori e business.

Se hai un’azienda e vuoi crescere oggi devi essere presente sul web a 360°. Non basta creare un sito web per avere successo online o avere un canale social dedicato ad un buon sevizio, ma è necessario sviluppare una strategia di web marketing precisa e mirata che possa portare risultati concreti in tempi stabiliti.

Un e-commerce aziendale, un profilo social o una campagna di Google Ads, vanno curati e aggiornati in maniera costante con strategia e un piano editoriale ben strutturato, e spesso gli imprenditori non hanno tempo né le competenze per farlo.

Ecco perché affidarsi a specialisti del settore della comunicazione è fondamentale per evitare insuccessi e perdita dell’investimento.

Che cos’è una web agency?

Web agency è un termine coniato per identificare Aziende e Società che abbiano al loro interno una serie di professionisti specializzati e certificati in tutto ciò che riguarda il web: web design, sviluppo e programmazione software per il web, creazione di campagne di marketing online, promozione dei siti ed e-commerce, fino alla progettazione e realizzazione di complesse applicazioni web.

Una Web agency deve fornire anche servizi che riguardano: la scelta e di un dominio e relativo hosting, la realizzazione di backoffice e gestionali per siti web ed il loro aggiornamento, la realizzazione piattaforme web statiche o dinamiche, la promozione dei pagine social e il posizionamento su Google degli stessi tramite la SEO e l’ottimizzazione dei contenuti.

Tra le varie figure professionali di una Agenzia web ci devono essere:

Account Manager;

Project Manager;

Art Director;

UI designer;

Web designer

Lo sviluppatore front-end;

Lo sviluppatore back end;

Lo sviluppatore mobile/app;

Lo specialista SEO per il posizionamenti sui motori di ricerca;

Lo specialista SEM per la pubblicità online

Copywriter;

Digital Strategist;

Il social Media Manager o SMM;

L’esperto di analisi o web Analyst.

Fotografo;

Video Maker

Cosa fa una web agency?

Tutto all’interno di una web agency è orientato a una sola cosa: aumentare il fatturato o la visibilità del cliente.

A seconda degli accordi commerciali intrapresi con il cliente una web agency può:

Sviluppare una strategia di web marketing per la vendita o per l’acquisizione di clienti

Creare un progetto web per lo sviluppo internazionale

creare il sito aziendale;

curare i profili social con il piano editoriale (Facebook, Instagram, Tiktok YouTube, LinkedIn, ecc.);

realizzare una campagna pubblicitaria online web o social (pay-per-click, email marketing, video promo) o offline (brochure, eventi);

aumentare la visibilità del sito web nella ricerca organica sui motori di ricerca come Google;

pianificare una strategia di marketing per portare al cliente nuovi lead;

Creare e gestire un e-commerce;

realizzare campagne pubblicitarie e materiale grafico di supporto.

Realizzare video interattivi e virali per la diffusione di servizi e prodotti

Le aziende che vogliono sfruttare internet e il web per le loro attività di marketing solo di rado sono in grado di gestire tutto in autonomia con personale interno, poiché sono necessarie le competenze di più professionisti che, lavorando in sinergia, assicurano un risultato in tempi brevi e senza cadere nell’errore di disperdere il budget prefissato dall’Azienda.

Cosa può fare per il tuo business una Web Agency?

Definire una strategia funzionale

Senza le dovute competenze, l’azienda di turno spenderà budget inutilmente a causa di un’attività web sfilacciata, senza costrutto e priva di un filo conduttore. Prima di ogni azione l’analista della web agency proverrà a estrapolare i dati necessari del mercato e dei competitor utilizzando i tools professionali. Uno dei migliori strumenti di analisi è sicuramente SEMRUSH, che consente di avere immediatamente una panoramica sia in ambito SEO che in quello di contenuti di qualsiasi sito e in qualsiasi lingua.

Posizionare il tuo Brand

Prima di poter pensare/sperare di avviare un business online, occorre posizionare il Brand all’interno del settore di riferimento. Una volta estrapolati i dati della concorrenza dal web, il Project Manager di un’Agenzia Web studierà con il cliente i valori e i punti di forza dell’Azienda da trasmettere nel progetto di comunicazione ai potenziali clienti.

Creare contenuti di alto livello

Oggi giorno la qualità dei contenuti è di vitale importanza sul web. Con il nuovo algoritmo, Google premia solo i siti contenenti testi attinenti agli argomenti trattati e conformi alle sue regole. La figura del copywriter, all’interno di una Web Agency, lavora per costruire, non solo i testi del sito, ma anche articoli di approfondimento da pubblicare sul blog aziendale e descrizioni per i post dei social media.

Posizionamento sui motori di ricerca

I contenuti servono anche per indicizzare le parole chiavi più importanti all’interno delle SERP di Google. Così facendo, un’Azienda potrà attingere un traffico qualificato sempre più ampio grazie al posizionamento delle keyword ed ottenere facilmente le prime posizioni nella ricerca Google. Un’altra figura professionale fondamentale è lo specialista SEO, che configura e struttura ogni pagina di un sito o di un portale in modo che risulti sempre in prima pagina quando un utente digita le parole chiavi scelte dal cliente

Presenza efficace sui Social Media

Ogni Azienda che vuole conquistare spazio e presenza online non può rinunciare ai social. Bisogna però considerare il fatto che l’esserci non è sufficiente ma è necessario essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze, sulle tecniche di persuasione online e scegliere la strategia giusta nel momento giusto.

Campagne pubblicitarie ad hoc

Che si tratti di Google o dei canali social, per poter raggiungere il pubblico desiderato occorre costruire delle campagne pubblicitarie ben orientate. Le figure di Google Ads Expert e Social Media Strategist lavorano a stretto contatto per analizzare i dati del settore di appartenenza e creare campagne performanti da impiegare nel tempo.

Realizzare il sito

Un sito costruito in una determinata maniera (sia come struttura che dal punto di vista grafico e della user experience) segnerà una grande differenza tra un’attività vincente e una che invece arranca. Per essere sicuri che un sito web sia vincente deve essere prima di tutto accessibile e fruibile da mobile (responsive). Ecco perché la figura del UI designer nell’Agenzia giuoca un ruolo fondamentale nella creazione del layout e degli elementi in esso contenuti.

Perché rivolgersi a una Web Agency?

Dopo aver capito di cosa si occupa una Web Agency, e di quante persone qualificate lavorano in team per il successo di un’Azienda, vediamo ora perché rivolgerti ad essa è la scelta più saggia per far crescere il tuo business.

Una Web Agency aggira la strategia più tradizionale concentrandosi, invece, su marketing mirato al target di riferimento, generazione di lead e sviluppo del brand.

Sebbene una Web Agency sia composta da molti professionisti specializzati in settori completamente differenti tra loro ed ognuna di queste figure svolga un compito diverso, hanno tutte lo stesso obiettivo: lavorare insieme per creare una strategia di marketing digitale completa per la tua azienda e che fornisca risultati concreti e misurabili.

Inoltre, affidarti ad una Web Agency può farti risparmiare tempo e denaro a lungo termine!

