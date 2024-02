Whatsapp, a marzo l’applicazione non sarà più la stessa: utenti senza parole

Sono in programma grandi novità per whatsapp. Il sistema di messaggistica istantanea gratuita prevede un cambiamento radicale che da più parti è stato definito ‘rivoluzionario’ e che renderà l’utilizzo dell’app per i suoi utenti estremamente smart.

Si tratta di un’innovazione annunciata da tempo, già in funzione in Paesi esteri, che andrà a modificare completamente l’uso del sistema di messaggistica istantanea gratuita entrata nella quotidianità di tanti. È un’idea che si dovrebbe concretizzare anche in Italia da marzo e prevede una modifica sostanziale nella gestione dei messaggi in arrivo su Whatsapp.

In cosa consiste la novità rivoluzionaria annunciata

Su quest’ultima si concentreranno non solo i messaggi di testo e le foto e i video strettamente legati a questa app, ma in essa si concentreranno anche i messaggi provenienti da altre applicazioni. Insomma su Whatsapp potranno confluire anche i testi provenienti da Instagram e Facebook, in modo da consentire all’utente di avere un quadro più chiaro di tutti i contenuti ricevuti e non rischiare di perderli.

Il progetto che dovrebbe concretizzarsi a breve prevede che tutte le app di messaggistica, che sia Telegram, Messenger, Instagram, siano visibili da Whatsapp dove si avrà la possibilità di raccogliere tutti i messaggi anche quelli provenienti, quindi, da altre applicazioni.

Saranno gli utenti a scegliere se usufruire o meno del nuovo servizio

Ovviamente si tratterà di una possibilità della quale il fruitore avrà libertà di usufruire o meno del nuovo servizio e dovrà farlo accettando le condizioni. Qualora si accolga questa richiesta l’utente avrà la possibilità di vedere tutti i messaggi in una sezione separata, compresa sempre sotto l’ombrellino verde di Whatsapp.

Una novità che lascia liberi gli utenti di scegliere il servizio di messaggistica che più preferisce

Tutto questo per aiutare gli utenti a non perdere i tanti messaggi ricevuti, ma anche per lasciare che ognuno utilizzi il servizio di messagistica che più preferisce, raggiungendo comunque il destinatario. Un sistema che Meta ha definito di ‘interoperabilità’ grazie al quale ognuno ha la possibilità di contare su un’unica piattaforma di scambio. Una novità di non poco conto per chi utilizza i social costantemente per comunicare con amici, conoscenti e parenti attraverso messaggi di testo, ma anche video, foto, vocali che dovrebbe entrare in funzione in Italia già a partire dal prossimo mese.