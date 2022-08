WhatsApp, allerta dalla Polizia Postale: ecco la nuova truffa

La nuova truffa che circola su WhatsApp ha già fatto numerose vittime. Si tratta di un metodo che sta funzionando, purtroppo. Ogni utente truffato ha centinaia di contatti che innescano un “effetto cascata”. Adesso anche le Forze dell’Ordine stanno prendendo provvedimenti.

La nuova truffa su Whatsapp, come funziona

Un criminale ha rubato un account Whatsapp e ha avuto accesso a tutti i nomi memorizzati nell’App, rubando così gli account di tutti loro. Ma cosa succede e come possiamo accorgerci di questa truffa prima che sia troppo tardi?

Riceviamo un messaggino da un nostro contatto, e non capiamo che è violato perché rimane tale e quale all’originale. Il nostro “amico” ci chiede di re-inviargli un codice che ci ha mandato per sbaglio. Si tratta del codice di sicurezza per quando reimpostiamo le credenziali WhatsApp. Dando questo codice diamo l’accesso al nostro account. Da quel momento parte la truffa. Il criminale ha tutti i nostri contatti e farà la stessa cosa a ogni account.

Il criminale avrà accesso a tutte le nostre conversazioni, documenti di lavoro inviati tramite chat, codici fiscali e documenti di identità che abbiamo mandato via messaggio. Con questi dati sensibili i criminali avranno accesso ad altro.

Cosa fare se cadiamo nella trappola

La Polizia Postale ha registrato tantissime segnalazioni inerenti questa truffa. Se ci arriva uno di questi messaggini con la richiesta del codice dobbiamo ignorarli. Oppure contattiamo il mittente tramite rete telefonica per sapere se è stato davvero lui a inviare il messaggio.

Se abbiamo già subito il furto dell’account possiamo recuperarlo, seguendo le indicazioni della Polizia Postale. Sarà sufficiente accedere all’App tramite numero di telefono, magari dopo averla disinstallata. WhatsApp chiederà di inserire un codice a 6 cifre per confermare l’identità del richiedente. Non appena terminiamo la procedura, chi ha rubato l’account sarà disconnesso.