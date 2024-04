Whatsapp cambia ancora, in arrivo una grossa novità: utenti senza parole | Cosa aspettarci

Meta che dal febbraio 2014 ha aggiunto al suo gruppo anche Whatsapp, applicazione di messaggistica statunitense utilizzata in tutto il mondo, è alla costante ricerca di rispondere alle richieste dei suoi utenti per rendere la comunicazione attraverso l’app sempre più snella, veloce e rispondente alle necessità dei suoi fruitori. Con la volontà di raggiungere questi obiettivi proprio di recente è prevista una novità: l’applicazione di filtri per consentire agli utenti di catalogare più facilmente i messaggi distinguendoli tra loro.

L’utilizzo sempre più frequente e, a volte, anche frenetico di Whatsapp, può far sì che alcuni messaggi vengano dimenticati o che a essi ne seguano altri che fanno cadere nel dimenticatoio i primi. Insomma chi utilizza l’app come principale mezzo di comunicazione, non solo con familiari e amici, ma anche per lavoro e in gruppi, rischia di trovarsi nel caos più totale. Un miscuglio tra chat personali e chat di lavoro, tra amici e colleghi, tra familiari e conoscenti.

La novità: i filtri per catalogare i messaggi in arrivo

Per ovviare a questa confusione corrono in aiuto tre filtri studiati per supportare i fruitori. Si tratta di un mezzo che consente di mettere un ordine nelle chat e che comparirà nella parte superiore dell’interfaccia. I tre filtri consentono di suddividere le conversazioni su whatsapp in: tutte, non lette e gruppi. Ognuna di queste categorie avrà una competenza specifica:

Tutte – danno la possibilità di visualizzare i messaggi nell'ordine di arrivo, proprio come avveniva prima. Che sia un messaggio letto o non letto, di un singolo o di un gruppo, segue l'ordine di ricezione e questa è la visualizzazione che abbiamo sempre avuto fino all'aggiunta dei filtri.

Non lette – in questo caso, invece, saranno selezionati solo i messaggi che sono ancora da leggere in quanto non sono state ancora aperte

Gruppi – seleziona solo le chat dei gruppi che siano da leggere o già lette poco importa, ma facilita nel restare aggiornati nel caso in cui, ad esempio, si trattasse di contatti di lavoro in merito ai quali è opportuno non restare indietro su nulla.

Non si escludono a breve nuovi filtri

Potrebbe trattarsi di un primo passo verso l’aggiunta di filtri che agevolano gli utenti nell’utilizzo dell’app di messagistica e non sembra si possa escludere l’eventualità che a breve ne vengano inseriti altri. Tutto questo fermo restando che i filtri pre-esistenti utilizzati per le ricerche di messaggi o anche di immagini o documenti restano invariati.