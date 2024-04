Whatsapp, come leggere i messaggi in incognito? Guida pratica

Whatsapp è il sistema di messaggistica istantaneo più utilizzato. A renderlo tanto esclusivo sono anche i continui aggiornamenti che tentano di rispondere alle richieste degli utenti. Una delle richieste più frequenti è il bisogno di privacy. Uno dei modi per rispondere a questa istanza è quella di togliere la spunta blu che è il segnale di avvenuta lettura del messaggio. In pochi sanno, però, che esiste un altro modo per mantenere l’incognito e non far sapere al mittente che il messaggio ricevuto è stato letto.

Chi naviga online mette a rischio la propria privacy

Navigare online sovraespone gli utenti, mettendo in alcuni casi anche in pericolo dati sensibili. La privacy, insomma, viene messa a rischio, non solo tramite l’utilizzo di Whatsapp, ma da una serie di applicazioni estremamente utilizzate. Il sistema di messaggistica dà la possibilità di verificare se si è online e anche se si sono ricevuti i messaggi e, eventualmente, anche se sono stati letti. Ma ci sono una serie di metodi che proteggono l’utilizzatore dell’app di messagistica istantanea.

Si può non mostrare l’ultimo accesso online

È possibile scegliere di non mostrare l’ultimo accesso online e anche di non mostrare le spunte blu qualora si sia letto un messaggio. C’è, però, anche il modo di leggere i messaggi in incognito, senza che chi lo ha inviato abbia la conferma. Si tratta di un trucchetto che è noto solo a pochi, ma tutt’altro che difficile da mettere in pratica e potrà essere usato quando proprio non vogliamo che il mittente abbia consapevolezza che abbiamo letto il suo messaggio.

Il trucco per leggere i messaggi in incognito

Scopriamo insieme qual è il procedimento. Occorrerà premere a lungo su uno spazio vuoto del display, stando attento a non toccare altre app, a seguire premere su widget e selezionare quello di Whatsapp. A questo punto basta pigiare sul servizio di messaggistica istantanea e sarà possibile leggere tutti i messaggi arrivati, ma completamente in incognito.

L’attenzione di Meta alle richieste dei suoi utenti

Se Meta già si è premurata di tutelare la privacy dei suoi utenti in diversi modi, ora subentra anche questo ulteriore escamotage ad aiutare i suoi affezionati fruitori a mantenere l’anonimato. Siamo certi, però, che a stretto giro di tempo l’impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, oltre ai servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger, offrirà presto nuove soluzioni rispondenti ai bisogni dei suoi utenti.