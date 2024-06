Whatsapp, come trasferirlo da Android a iPhone: la guida pratica

Se hai comprato un nuovo cellulare e hai deciso di passare da un modello Android e un Iphone, avrai dubbi su come trasferire sul nuovo cellulare i ‘vecchi’ dati. Tra tutti, probabilmente, ciò che avrai più premura di passare sul nuovo cellulare, saranno le chat di Whatsapp che rappresenta, ormai, il servizio di messaggistica istantanea tra i più utilizzati. Anche chi non si è mai trovato alle prese con questo tipo di spostamento può facilmente seguire le indicazioni che stiamo per fornire e procedere al passaggio dell’app sull’iphone.

Tutti i passaggi per lo spostamento dei dati

La preoccupazione più grande, com’è naturale che sia, è il rischio di perdere dati nel trasferimento. Ma si può ovviare a questa eventualità seguendo un procedimento preciso affinché sia i messaggi di testo che le immagini raccolte nel tempo non vadano perdute.

Attiva l’iphone

Prima di tutto occorre attivare l’iphone. Si tratta di un passaggio obbligato che deve precedere il trasferimento di dati. Il cellulare deve essere configurato così come richiesto dalle istruzioni fornite dallo stesso iphone. Solo in seguito si potrà procedere alla migrazione. Un processo che potrà essere avviato solo dopo che avrete fatto il backup sul vostro Android.

Reset impostazioni iphone

A questo punto, qualora intendessi utilizzare ‘Passa a iOS’ allora occorrerà procedere a un reset delle impostazioni di fabbrica dell’iphone, così che tutti dati presenti sul nuovo telefonino vengono cancellati e sia pronto ad accogliere i nuovi.

Utilizza questa app

Il modo migliore e probabilmente anche più veloce per portare a compimento questo spostamento è quello di utilizzare ‘iToolab WatsGo’. È stato appurato che si tratta di uno strumento affidabile che non fa perdere dati nella migrazione e risulta prezioso, soprattutto, se si intende passare a un sistema operativo Ios. Questa applicazione contente di trasferire Whatsapp da Android a iphone e viceversa senza problema alcuno; non occorre resettare le impostazioni di fabbrica del nuovo cellulare, consente di spostare anche file di grandi dimensioni senza bloccarsi, dà la possibilità di trasferire qualsiasi dato ed è compatibile con migliaia di cellulari Android.

L’app va installata sul pc e poi trasferita su cellulare

Unico limite, se così vogliamo definirlo, è che questa applicazione va installata prima su Pc e solo allora sarà possibile, selezionando Whatsapp trasferire i dati con ‘Trasferimento Whatsapp’. In seguito è sufficiente collegare i cellulari al computer. Nel caso dell’Android bisognerà procedere al debug USB, mentre per l’iphone occorre andare su ‘Affidabile’. A seguire si procede al backup di Whatsapp. A questo punto l’app di messaggistica dovrebbe essere stata spostata con successo e l’iphone verrà riavviato.