Whatsapp, con il nuovo aggiornamento potrai inserire musica su una foto: come fare

La app di messaggistica istantanea più utilizzata, Whatsapp, si rinnova continuamente e lo fa, anche, nel tentativo di rispondere alle sempre più numerose richieste dell’utenza. Aumentano le funzioni che vengono inserite su Whastapp, nel corso dei continui aggiornamenti, per accontentare gli utenti, ma anche per rendere il sistema snello e funzionale.

Tra le altre possibilità che l’app di messaggistica istantanea concede ai suoi fruitori c’è quella di inviare, a parte le ‘solite’ foto, video e messaggi, anche foto con musica di sottofondo. Una novità che comprende sia i cellulari che i computer e piace, anche se in pochi sanno come funziona.

Inviare una foto con sottofondo musicale da cellulare

Esaminiamo come fare da dispositivo mobile dove bisogna considerare lo ‘stato’ di Whatsapp, dove come accade per Instagram, le storie scompaiono dopo 24 ore. Utilizzando app come Spotify o anche Apple Music mentre si registra un video è possibile creare un’immagine con musica di sottofondo, anche se per la riproduzione del brano è meglio utilizzare un altro supporto per evitare che ci siano interruzioni nel corso della registrazione.

Il procedimento

Ma vediamo nel dettaglio come funziona. Accedere a Whatsapp nella sezione ‘stato’, a seguire selezionare la modalità ‘video’ e attivare la musica. Una volta registrato il video è possibile pubblicarlo sullo Stato dell’app di messagistica istantanea. Non si tratta di una foto, è vero, ma se volete una semplice immagine, è sufficiente fermare la fotocamera così da ottenere l’effetto di una foto.

La possibilità di utilizzare altre app

Altrimenti si possono utilizzare altre app, come Splice ad esempio che permettono di caricare fotografie e aggiungere musica. Basta caricare la app, selezionare la foto, aggiungere l’audio e condividere sullo stato Whatsapp. Diverso è se si vuol fare lo stesso procedimento attraverso Whatsapp Web, da computer quindi, che non consente di accedere allo ‘Stato’. In questo caso, però, con la graffetta si possono caricare video e musica da inviare in chat private.

Insomma esistono possibilità di creare contenuti che alle immagini sommano anche la musica attraverso una serie di procedimenti che non solo difficili, permettendo di condividere con amici e familiari momenti particolari di vita corredati da un sottofondo musicale.