Whatsapp, dal 29 Febbraio questi cellulari restano senza: lista completa

Il sistema statunitense di messaggistica istantanea gratuito più diffuso, Whatsapp, periodicamente fornisce ai suoi fruitori aggiornamenti utili a snellire o a rendere più efficiente il servizio. E sono in arrivo novità, che stavolta potrebbero penalizzare un gran numero di utenti, entro la fine di febbraio.

Quello previsto per il prossimo 29 febbraio è, infatti, un aggiornamento che rischia di escludere un gran numero di cellulari che seppure ancora funzionanti risultano troppo ‘vecchi’ e non in linea con le novità previste da sistema di messaggistica istantanea. Saranno diversi i telefonini non in grado di restare al passo con questo ulteriore adeguamento del sistema, lasciando tanti utenti indietro, privi cioè del servizio Whatsapp.

Gli aggiornamenti che ‘escludono’ alcuni fruitori del sistema di messaggistica

L’annuncio di modifiche che rischiano di escludere dall’app diversi fruitori del sistema di messaggistica è periodico, ma solo in quanto sono previsti aggiornamenti a garanzia di funzionalità e sicurezza che vanno a penalizzare i sistemi operativi più vecchi, tagliandoli letteralmente fuori. A ottobre scorso sono stati esclusi coloro che avevano un sistema Android di serie 4 o inferiore, in quanto sono state effettuate delle modifiche a IOS e KaiIOS. Adesso c’è un nuovo annuncio che allerta un altro gruppo di possessore di cellulari che da fine mese estromessi da Whatsapp.

Alcuni smartphone non avranno più whatsapp

Andiamo a scoprire quali saranno i telefonini per i quali il sistema di messagistica istantanea non sarà più utilizzabile. Si tratta degli Android serie 5 e di tutti quei cellulari che hanno sistemi operativo IOS con numero 12. Purtroppo, a differenza di altre situazioni nelle quali è possibile aggiornare il sistema operativo, stavolta questo non sarà possibile. E ci sono alcuni specifici smartphone che non potranno utilizzare Whatsapp. Di quali si tratta?

Si tratta di alcuni modelli della Samsung e della Huawei, ma anche LG e altre marche. Scopriamo tutto l’elenco: