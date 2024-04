Whatsapp, ecco perché dovresti cambiare queste 3 impostazioni: maggior privacy

Comunicare con whatsapp è veloce, sicuro e soprattutto gratuito. L’app di messagistica istantanea piace e viene utilizzata sempre più anche per inviare foto e video oltre che messaggi di testo. Ma per molti fruitori resta il problema del rispetto della privacy che vorrebbe fosse maggiormente garantita. Ebbene non è un aspetto che Meta non ha tenuto in considerazione… anzi.

Cambiare tre impostazioni per avere più privacy

Per avere una maggiore garanzia di privacy basterà cambiare tre impostazioni, così da rendere whatsapp più sicuro di quanto non sia già. Andiamo a scoprire di quali opzioni possiamo servirci per cercare di salvaguardare la nostra intimità.

Foto profilo: come si fa a non renderla visibile a tutti

È possibile che non si desideri condividere la foto del proprio profilo con tutti i contatti o, comunque con chiunque abbia il nostro numero di telefono. È facile circoscrivere la cerchia di persone che possono visualizzare l’immagine del profilo. Basta accedere a impostazioni di Whatsapp cliccare su ‘Privacy’ e a seguire su ‘Immagine di profilo’. A questo punto appariranno quattro voci: Tutti, I miei contatti, I miei contatti eccetto e Nessuno. Non vi resta che scegliere di condividere la foto con tutti, se non avete preclusioni, con i miei contatti se avete salvato solo numeri di amici, con i miei contatti eccetto se volete escludere qualcuno o con nessuno se proprio non volete condividere l’immagine.

Come non far sapere di aver letto un messaggio

È possibile anche disattivare l’ultimo accesso online su Whatsapp. Ebbene quando viene inviato un messaggio ci sono tre possibilità: una spunta grigia per indicare che il messaggio è stato inviato, due spunte grigie se consegnato e due blu se letto. Qualcuno può desiderare di non far sapere di aver letto il messaggio e si tratta di un’eventualità possibile. Bisogna sempre andare su ‘Impostazioni’ e ancora una volta su ‘Privacy’ e infine su ‘Ultimo accesso e online’ a seguire cliccare su ‘Chi può vedere il mio ultimo accesso’ e selezionare la voce ‘Nessuno’. Ora la persona che ti invierà messaggi non saprà più se hai letto i suoi messaggi.

Disattivare ultimo accesso

Un’altra possibilità è quella di nascondere il tuo accesso su whatsapp. Insomma può utilizzare la app senza che i tuoi contatti ne siano a conoscenza. Il procedimento è sempre lo spetto: Impostazioni, Privacy e Ultimo accesso e online. Ora basta che su ‘Chi può vedere quando sono online’ si scelga