Whatsapp, importante novità per gli utenti: in arrivo una nuova funzione tanto attesa

Il cellulare è uno strumento utile, un accessorio, una moda, un mezzo per comunicare con amici e familiari che ha numerose funzioni o, per meglio dire, applicazioni. Tra le tante, tra le più usate sicuramente il sistema di messaggistica Whatsapp che periodicamente fornisce ai suoi fruitori aggiornamenti. Spesso vengono aggiunte nuove faccine: emoticon, ma in molti si chiedono come si possa cambiare il colore dell’icona.

Cambio dell’icona Whatsapp, si può?

Proprio a questo proposito, non tutti amano il verde smeraldo scelto per la app. Troppo vistoso, troppo accecante, poco corrispondente alle esigenze. Insomma c’è chi proprio non gradisce il colore scelto per indicare questa app. Ma Whatsapp può cambiare ‘veste’ per rispondere ai desideri di tanti internauti stanchi del verde?

Si potrebbe prediligere un colore meno appariscente, più neutro e soprattutto più facilmente abbinabile ad altri colori. Una tinta elegante, raffinata che sembra trovare i favori degli utenti. Stiamo parlando del beige come opzione prioritaria per sostituire il verde che contraddistingue il sistema di messaggistica sin dall’origine.

Si può sicuramente cambiare lo sfondo: ecco come

Intanto per tutti coloro che fossero stanchi di scrivere su uno sfondo verde, c’è già la possibilità di scegliere un’altra colorazione. Non resta che entrare nella app, premere sui tre puntini verticali in alto a destra e andare su Impostazioni, a seguire pigiare su Chat e poi su Sondo. A questo punto è possibile scegliere la tinta che più si preferisce.

Come fare per personalizzare l’icona

Ma se Whatsapp consente questa modifica, al momento non permette ancora il cambio di colore dell’icona. Se proprio si desideri fare questo cambiamento, allora occorre utilizzare un’applicazione esterna che consente la personalizzazione delle icone. Hanno la funzione ultima di apportare una trasformazione estetica al vostro cellulare, senza andare in alcun modo a intaccarne il funzionamento.

Il procedimento da seguire

Tra tante, l’app preferita da installare sul vostro smartphone per procedere a questa variazione è ‘Nova Launcher’ che è possibile trovare gratuitamente sullo store. Una volta fatto questo basta andare nel cassetto delle app e scegliere Whatsapp, a questo punto non resta che scegliere il colore.

Al momento, quindi, questo cambiamento è possibile solo con un’applicazione esterna e bisognerà aspettare ancora un po’ prima che Whatsapp decida di metterlo nell’elenco delle modifiche da apportare direttamente dal sistema di messaggistica istantanea.