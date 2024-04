Whatsapp, lo sapevi che puoi spiare gli accessi dei tuoi contatti? Guida pratica

Per semplice curiosità o per gioco whatsapp dà la possibilità di venire a conoscenza di alcuni particolari della vita di amici e parenti che sia attraverso la foto profilo, le immagini dello stato e anche la permanenza online. In pochi sanno, infatti, che è possibile scoprire quando e quanto tempo un nostro contatto trascorre in chat sull’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: Whatsapp.

La app che consente di ‘spiare’ i vostri contatti

Se siete interessati a sapere quanto tempo qualcuno resta connesso sull’applicazione, quanta parte della giornata passa a chattare, allora c’è un’app che corre in aiuto. È sufficiente installarla sul telefonino per scoprire qual è stato l’ultimo ingresso online, quanto tempo si trascorre in chat. Una possibilità della quale non bisogna abusare visto che il rispetto della privacy resta prioritario. Ma se viene fatto occasionalmente e solo per gioco, questo non comporta conseguenze che, invece, ci sarebbero se si trattasse di un comportamento ripetuto che arriverebbe ad assumere i contorni di una persecuzione.

Il metodo veloce e facile

Restando sul piano del puro e semplice divertimento occasionale, allora scopriamo insieme qual è il sistema per scoprire quando uno dei nostri contatti in rubrica accede a Whatsapp e quanto tempo vi trascorre. Per venire a conoscenza di queste indiscrezioni è sufficiente scaricare ‘WaRadar-App’ che permette di conoscere gli accessi e il lasso temporale nel quale quel nostro contatto specifico è stato sull’applicazione di messaggistica istantanea.

Va bene su IOS e Android

Partendo dal presupposto che si tratta di un’applicazione che può essere utilizzata sia su IOS sia su Android, non resta che scaricarla sul vostro cellulare. Completato il download, cliccare su inizio e accettare per iniziare materialmente a utilizzare WaRadar-App.

Ecco come fare

Eseguiti questi passaggi non resta che andare su ‘aggiungi numero’ e inserire il contatto della persona che si vuole ‘controllare’ così da poter verificare quando accede a Whatsapp e quanto tempo resta connesso. Si tratta di un controllo che prosegue lungo tutto l’arco della giornata e che consente di acquisire tutti i dati relativi al numero del quale si vogliono avere informazioni. Resta importante ricordare, però, che si tratta di un sistema che deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gioco, per non incorrere nel rischio di violare la privacy dei vostri contatti, con il rischio di tenere un comportamento illecito.