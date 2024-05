Whatsapp, scoperte le 3 funzionalità nascoste: con questi trucchetti è la svolta

Prende sempre più piede l’uso dell’applicazione di messaggistica istantanea che consente agli utenti di comunicare con foto, video, registrazioni vocali, ma permette anche di inviare documenti, oltre che messaggi di testo, ma consente anche di fare e ricevere telefonate. Una realtà che oggi conta oltre 2 miliardi di fruitori che riserva continue sorprese.

Applicazioni che consentono di sommare funzioni a Whatsapp

Esistono, poi, alcune applicazioni che consentono, tramite whatsapp di avere a disposizioni altre funzioni. Se fino a poco tempo fa era in voga l’utilizzo di una app esterna che consentiva di spiare le chat altrui, anche entrandovi direttamente. Una possibilità che è stata debellata a garanzia della sicurezza e soprattutto della privacy dei fruitori di whatsapp.

Quali sono le piattaforme che offrono altri servizi per Whatsapp

Adesso, però, sono state evidenziate anche altre tre piattaforme che permettono agli utenti di aggiungere funzionalità ulteriori al servizio di messaggistica istantanea. Si tratta di: Whats Tracker, Unseen Wamr. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Whats Tracker

Ebbene Whats Tracker permette di conoscere quali sono gli esatti orari di accesso e uscita da Whatsapp. Permette, quindi, a coloro che la installano di tenere sotto controllo alcuni numeri specifici dei quali conosceranno gli orari di entrata e uscita dalla chat. Un altro modo di eludere le limitazioni imposte da Whatsapp, ma stavolta in maniera del tutto legale.

Unseen

Unseen, invece, consente al destinatario di leggere i messaggi di testo che gli vengono inviati, ma in una nuova piattaforma, così da dare la sensazione al mittente di non aver mai aperto e quindi preso visione del messaggio. Questa piattaforma consente di aggiornare l’ultimo accesso e fa sembrare che non siano mai stati letti i messaggi ricevuti.

Wamr

Un’altra possibilità è consentita per mezzo di Wamr che permette di recuperare il contenuto di messaggi eliminati nella chat. Un modo per soddisfare la curiosità, andando a scoprire cosa c’era scritto. In tutti e tre i casi si tratta di servizi del tutto gratuiti che vanno a integrare le funzioni di Whatsapp.