Wi-Fi, come evitare di cadere nel tranello degli hacker: possono rubarti i dati personali in men che non si dica

Non tutti sanno che è possibile hackerare anche il wi-fi di casa. Per quanto alcuni di noi considerino quella scatola solo come un oggetto che ci permette di connetterci a internet, dobbiamo considerare che il router è una sorta di piccolo computer che può, pertanto, essere soggetto ad attacchi hacker.

Cosa possono fare gli hacker su Wi-fi privati

Questi ultimi accedono al router al quale, solitamente, sono collegati Pc, smartphone, tablet. Ed è tramite il router che gli hacker possono accedere ai dispositivi personali del nucleo familiare che usa quel determinato Wi-fi. Un accesso illegale che consente, però, ai malintenzionati di avere in mano una serie di informazioni personali da utilizzare, anche per entrare su conti correnti e carte di credito di istituti bancari, oltre al rischio di provocare infezioni malware che si diffondono anche sui dispositivi che sono collegati al router.

Purtroppo sono a rischio di questi attacchi non solo le grandi aziende, ma anche i privati e, quindi, le utenze domestiche. Tra le forme di protezione basilari c’è l’eventuale scelta di cambiare la password del Wi-fi e anche quella di non diffonderne la password se non a persone di fiducia.

I segnali da tenere in considerazione per accertare un attacco hacker

Seppure si tratta di un fenomeno che la maggior parte delle persone stenta anche a comprendere e dal quale si sente estraneo, purtroppo occorre fare attenzione ad alcuni segnali, non difficili da interpretare, per verificare se un hacker è entrato sul nostro Wi – fi. I segnali sono: connessione più lenta del solito, luci del router che si spengono e accendono anche se non lo stiamo utilizzando, sono segnali che possono indicare che qualcuno lo sta usando. Un altro segnale è rappresentato da applicazioni che ci potremmo ritrovare sui nostri dispositivi che non ricordiamo di aver installato oltre, naturalmente, a impostazioni improvvisamente cambiate e non da noi…

Cosa fare se si è stati ‘attaccati’

A questo punto è opportuno visionare il registro delle attività del router per verificare se ci sono accadimenti che non sono stati provocati da te. In questo caso qualcuno potrebbe aver hackerato il tuo Wi-fi. A questo punto bisogna accertarsi che siano state impostate password WAP2 e WAP3 per prevenire conseguenze più serie, ma anche cambiare la password del Wi-fi, disabilitando l’entrata WPS e nascondere la rete Wi-fi con il codice SSID.