WindTre Down, problemi di connessione per l’operatore telefonico: “Internet non funziona”

WindTre Down in buona parte d’Italia. Da circa una ventina di minuti, infatti, sono tante le segnalazioni di utenti che, improvvisamente, si sono ritrovati senza Internet. Lucetta rossa alla voce Wi-Fi sul modem, arancione sulla cornetta telefonica.

WindTre Down: cosa sta succedendo

La rete Wind-Tre, colosso delle telecomunicazioni in Italia, sta avendo problemi su tutto il territorio nazionale. Le segnalazioni degli utenti, come riporta il sito Downdetector, indicano che ci sono problemi con la rete fissa e, di conseguenza, con internet, in quasi tutte le regioni, con maggiore concentrazione in Lombardia, Friuli, Emilia Romagna, Umbria e Lazio.

I problemi

Come si legge sul sito Downdetector, il 67% dei problemi riguarda Internet, il 19% fa riferimento a un totale blackout mentre il 14% ha segnalato un malfunzionamento del telefono.