Zanzare sempre più aggressive: come difendersi e godersi la bella stagione

Negli ultimi anni, la crisi climatica ha portato con sé molti cambiamenti che si sono ripercossi sul clima in modo sempre più visibile nella vita di tutti i giorni.

Le forti piogge in primavera, gli inverni spesso aridi e più caldi anche nel nostro Paese, hanno reso più facile per insetti di paesi tropicali ed equatoriali, stabilirsi nel Mediterraneo e resistere per più stagioni.

La presenza di zanzare più aggressive nel nostro Paese per periodi sempre più lunghi è uno dei risultati spiacevoli di questi cambiamenti ed è comprovata dalla Federazione dei medici di emergenza (Fimeuc) che ha confermato che, dal 2011 in poi, si è assistito a un aumento del 19-20% di richieste di assistenza per punture di zanzare nei Pronto Soccorso d’Italia.

Queste piccole bestioline si sono adattate al nostro clima con una resilienza impressionante, diffondendosi in tutti gli ambienti: non più solo zone pianeggianti umide o località di mare, ma anche città e montagna.

Per questo motivo è diventato sempre più importante difendersi con gli strumenti giusti, soprattutto a casa, dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo e dove dovremmo trovare un po’ di relax a fine giornata.

Abbiamo così interpellato blog di zanzariere e portali specializzati per ottenere una panoramica completa di tutte le armi che esistono per poterci difendere efficacemente dalle zanzare.

Tutti gli strumenti per combattere le zanzare

Per combattere le zanzare possiamo ricorrere a diversi metodi. In primis, esistono molti prodotti repellenti da utilizzare sulla pelle che, se applicati frequentemente, possono aiutare in modo significativo a difendersi da questi insetti.

Ne esistono in formato spray o stick, creme o roll-on, ma quello che conta è ciò che contengono: fondamentale la presenza di dietiltoluamide (DEET), un liquido inodore dalla consistenza oleosa che ha fortissime capacità insettorepellenti. Un altro strumento per combattere le zanzare è il repellente per tessuti che può essere spruzzato su abiti, zanzariere o tende, senza causare danni. Molto utile dal momento che gli abiti estivi sono molto sottili e le zanzare riescono spesso a penetrare i tessuti con i loro pungiglioni. Questi prodotti normalmente contengono la permetrina, una sostanza antiparassitaria molto efficace contro gli insetti.

Meno efficaci ma comunque coadiuvanti, i rimedi per esterni come candele alla citronella, nebulizzatori e zampironi, che però fanno il loro lavoro solo in un limitato raggio di vicinanza e sono poco utili in presenza di vento.

Infine, lo strumento più efficace che ci sia: le zanzariere. Non c’è altra barriera più resistente di quella fisica di una buona zanzariera con una fitta rete. Per questo, è necessario apprendere tutte le informazioni utili sulle zanzariere per selezionare i modelli più performanti e più adatti alla propria abitazione e provvedere ad installarle su tutti gli infissi di casa. Ce ne sono, infatti, di molte tipologie e non tutte sono ugualmente efficaci, per questo abbiamo interpellato il portale di zanzariere più completo del web per capire quali sono le zanzariere migliori sul mercato.

Lasciare le finestre aperte anche se ci sono molte zanzare? Sì con le zanzariere giuste

Dimentica le finestre chiuse nelle belle serate estive per non far entrare le zanzare: con le giuste zanzariere puoi arieggiare la casa senza paura di incorrere in un’invasione poco gradita. Le zanzariere si sono evolute e ne sono nati nuovi modelli, molto più performanti e pratici dei tradizionali.

Secondo la pagina www.zanzariera.it/ le zanzariere all’avanguardia sono quelle poco ingombranti che non intralciano il passaggio per assenza di binario a terra e non oscurano la stanza grazie a reti sempre più innovative che riflettono la luce senza toglierla. I modelli più recenti non sono pericolosi come le classiche zanzariere a molla che scattano senza preavviso e che si bloccano frequentemente; le reti sono più fitte e sottili, i materiali più resistenti (anche alle intemperie) e più duraturi.

Acquistare una zanzariera è quindi un investimento da fare una volta ma che dura per anni, proteggendo la casa e rendendo più facile la convivenza con le zanzare. I nuovi modelli di zanzariere plissettate, ad esempio, si adattano anche a infissi di dimensioni molto grandi o a spazi ridotti perché non richiedono uno spazio per incassare la rete raccolta, in quanto, se chiusa, la zanzariera si piega a soffietto come un ventaglio. Ne consegue che è facile installarle anche su finestre e porte finestre di dimensioni non standard, rendendo più comodi per tutti questi strumenti.

In conclusione, possiamo dire che l’associazione di zanzariere di ultima generazione installate agli infissi di casa e l’applicazione di prodotti repellenti su pelle e tessuti quando siamo in giro, sono la miglior combo che abbiamo per combattere queste zanzare sempre più aggressive.