Zanzare tigre: impariamo a conoscerle meglio per debellarle

[adrotate group="9"]

Che vuole organizzare un tranquillo pomeriggio all’aperto nella natura o semplicemente in giardino, oltre alla crema solare e all’acqua, deve ricordare di mettere nello zaino anche un repellente per le zanzare. Purtroppo, capita spesso che questi insetti rendano impossibile starsene all’aperto in santa pace in mezzo alla natura, in giardino, a fare una grigliata o semplicemente prendere il sole.

Negli ultimi tempi le zanzare stanno diventando un problema non da poco che richiede interventi di bonifica e disinfestazione zanzare a Roma sempre più frequenti. Non sono solo fastidiose ma possono diventare vettore di malattie degli animali tanto quanto negli umani. Per capire meglio la gravità del problema, occorre però prima fare un passo indietro e andare a capire come è fatta la zanzara tigre e come è arrivata fino a qui.

Come è fatta una zanzara tigre

Per poter mettere in atto adeguate misure di bonifica e disinfestazione zanzare a Roma è fondamentale sapere con chi sia a che fare. Diverse persone non hanno la minima idea che esistono più specie di zanzare tra cui una delle più temibili e ostinate prende il nome di zanzara tigre. Appartiene alla famiglia Culicidae e il suo è un nome scientifico è Aedes albopictus.

Rispetto alle zanzare autoctone, quelle tigre hanno delle caratteristiche ben diverse che vale la pena conoscere e approfondire maggiormente. Per iniziare, un primo modo per riconoscere la zanzara tigre riguarda il suo aspetto. Rispetto ad altre zanzare che evidenziano una colorazione marroncina e giallognola, le zanzare tigre sono facilmente riconoscibili grazie al loro corpo nero con delle striature bianche. Alla luce di ciò, bisognerebbe chiamarla e quindi zanzare zebra ma è andata così.

Inoltre, le zanzare tigre possono arrivare a raggiungere delle dimensioni ragguardevoli rispetto alle altre cugine zanzare. Infatti, arrivano anche a misurare come un’unghia. Sono quindi insetti piuttosto grande ma ciò non impedisce loro di appoggiarsi sulla pelle senza far percepire nulla al povero malcapitato. Infatti, il loro peso rimane comunque irrisorio e hanno delle zampe progettate proprio per evitare di essere rilevate mentre si nutrono e pungono.

Un altro aspetto davvero fastidioso che contraddistingue questi piccoli insetti riguarda l’orario in cui sono attivi, la maggior parte delle zanzare nostrane tende a pungere all’imbrunire, cioè quando si fa sera nel tardo pomeriggio. Invece, le zanzare tigre annulla antipatica abitudine di entrare in azione già prima e dare noia anche in orari diversi. Può succedere già al mattino ci si ritrovi già con le zanzare pronte ma anche a mezzogiorno e nel primo pomeriggio quando il caldo si fa più intenso.

Come sono arrivate le zanzare tigre

Abbiamo già parlato del fatto che le zanzare tigre sono delle specie diverse rispetto a quelle autoctone. Infatti, vengono anche definite come specie aliene perché non sono tipiche di queste parti. Invece, le zanzare tigre arrivano da molto distante, cioè dalla lontana Asia minore.

Non è del tutto chiaro come le zanzare tigre siano arrivate fino a qui e gli esperti hanno delle teorie differenti. In linea di massima, si può dire che è impossibile che siano arrivate a questa distanza volando poiché la loro capacità di spostarsi è piuttosto minimala teoria più quotata riguarda invece l’arrivo di larve cioè acqua contaminata dalla presenza di uova che hanno portato alla crescente necessità di bonifica e disinfestazione zanzare a Roma.

Per questo motivo diverse persone puntano il dito contro la floricultura. Con l’importazione di fiori e specie esotiche per la floricoltura, sono arrivato a te nel vecchio continente anche le larve di zanzara.ad esempio, le tanto richieste orchidee hanno bisogno di un fondo di acqua per poter essere trasportate e arrivare a destinazione indenne. Proprio questo piccolo ristagno di acqua potrebbe stato utilizzato per farsi trasportare fino a raggiungere assai terre lontane rispetto a quelle abituali.

Secondo altri, ci sono altri prodotti e merci incriminate di cui sospettare maggiormente; sia come sia, pare proprio che il commercio globale abbia anche globalizzato le specie animali che, arrivate in nuovi territori, hanno trovato le condizioni ottimali per svilupparsi fino a diventare una vera e propria piaga che spinge a chiedere sempre maggiori opere di bonifica e disinfestazione zanzare a Roma per liberarsene una volta per tutte definitivamente.