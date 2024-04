Zucchero di canna o bianco, quale è preferibile consumare? Facciamo chiarezza

La scelta del dolcificante da mettere nel caffè o nel cappuccino della mattina crea disaccordo. In tanti credono che lo zucchero di canna sia più salutare di quello bianco. Un’idea che si è consolidata nel tempo e che nasce dal fatto che il processo di ‘chiarificazione’ possa essere nocivo per il nostro organismo. Di fatto si tratta di una convinzione che non trova supporto scientifico, ma che si è diffusa sempre più tra la gente. Ma qual è la verità?

Differenza tra zucchero bianco e zucchero di canna

In realtà sembrerebbe proprio che tra zucchero bianco e zucchero di canna la componente fondamentale sia sempre e comunque il saccarosio, che non è altro che l’insieme di glucosio e fruttosio. Unica reale differenza sarebbe il colore. Quello per così dire ‘scuro’ è dovuto dalla presenza della melassa che invece viene eliminata con il processo di chiarificazione. Ma la melassa presente nello zucchero di canna, ma in una percentuale irrisoria che non ha in alcun modo possibilità di apportare benefici al nostro organismo per quanto è irrilevante.

Che apporto di calorie

L’idea che la melassa possa ridurre l’apporto di calorie è sostanzialmente errata. Se un grammo di saccarosio fornisce 4 kilocalorie, 100 grammi di zucchero bianco dà 400 kilocalorie, mentre lo stesso quantitativo di zucchero di canna circa 388 kilocalorie. Una differenza davvero insignificante.

Quale fa meno male

Se si tiene conto che gli esperti consigliano un consumo giornaliero di zucchero che deve aggirarsi sui 50 grammi al giorno, sembra facilmente deducibile che sia indifferente che si tratti di zucchero bianco o di canna. Purtroppo seppure il primo contiene un quantitativo leggermente superiore di saccarosio rispetto al secondo che ha una piccolissima percentuale di Sali minerali e vitamine. Sta di fatto che nessuno studio scientifico ha appurato che uno faccia meno male dell’altro perché la componente principale per entrambi resta il saccarosio che gli esperti nutrizionisti consigliano di consumare con moderazione. Non esiste uno zucchero che fa meno male dell’altro.

Cos’è lo zucchero di stevia

Esiste, però lo zucchero di stevia che è una pianta con alto potere dolcificante. Ebbene si tratta di un dolcificante che viene utilizzato per diabetici e persone sovrappeso in quanto 30 grammi di stevia hanno lo stesso effetto di 100 grammi di zucchero. Anche questo tipo di dolcificante va utilizzato con moderazione, però, in quanto l’abuso può avere delle conseguenze.