Coronavirus: il responso dei test sulla coppia di fidanzati di Nettuno

Coronavirus: sono risultati negativi al #COVID19 tutti i test effettuati nella giornata odierna presso l’istituto Spallanzani di Roma compresi i casi di Nettuno e quelli dell’A.O Sant’Andrea. Lo comunica Salute Lazio in una nota. La notizia conferma quanto già anticipato dal nostro giornale – che aveva ricevuto un’indiscrezione da alcuni addetti ai lavori – dato che i test eseguiti, sempre come riportato nella giornata di ieri, erano più di uno. «Invito tutti a mantenere toni bassi senza assumere iniziative di tipo estemporaneo. Il Sistema sanitario del Lazio ed in particolare la rete infettivologica – dichiara intanto l’assessore della Regione Alessio D’Amato – stanno lavorando a pieno regime garantendo la piena operatività dei protocolli sanitari».

Casi sospetti di Coronavirus a Nettuno, test negativi: il commento del Sindaco

«Voglio rassicurare tutti i cittadini di Nettuno. La Regione Lazio ha reso noto che i due ragazzi di Nettuno ricoverati allo Spallanzani sono risultati negativi al COVID19. Un plauso a tutto il personale medico e infermieristico che svolge un professionale e incessante per garantire la salute di tutti noi. Grazie anche ai due ragazzi per il loro comportamento corretto ed esemplare avendo eseguito alla lettera tutte le procedure previste dai protocolli di sicurezza nei casi sospetti», così in una nota il Sindaco di Nettuno Coppola.