Nettuno, al Teatro Spazio Vitale grandi spettacoli per l’estate 2022. Ecco tutti gli eventi

Alessandra Scarpellini con Fenice21 Entertainment e Domina Arte, hanno scelto per

la programmazione dell’estate 2022 un eccellente partner collaborativo la Enneerre di

Riziero Nicosanti, e presentano, per la prima volta insieme, un cartellone di 5 grandi

eventi sul palco del teatro “ Spazio Vitale” di Nettuno.

La prevendita già aperta per un sold aut preannunciato, a partire dal primo appuntamento del 16 luglio con

Roberto Casalino, autore, cantautore e compositore sulla cresta dell’onda.

Per Fenice21 Entertainment-Domina Arte e Enneerre, sembra ormai tutto pronto per

la bella stagione in arrivo e per questi appuntamenti estivi imperdibili.

Il 16 Luglio, a partire dalle ore 21, Roberto Casalino con “Il fabbricante di ricordi Tour” porta

sul palco una vera e propria esperienza emotiva che condurrà la platea in una

dimensione inedita, accompagnato dalla sua band composta da 5 elementi e da un

corpo di ballo diretto dal coreografo e regista Luca Di Nicolantonio. Roberto

Casalino ha firmato brani di enorme successo per artisti come Marco Mengoni, Giusy

Ferreri, Alessandra Amoroso, Emma, Le Vibrazioni e molti altri che potremo

ascoltare interpretati dalla voce dello stesso autore.

Venerdi 22 luglio sarà la volta del “ Disney Musical Tribute Show” uno spettacolo

patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Nettuno, se puoi sognarlo puoi

farlo, è il vero significato che rende imperdibile l’appuntamento dalle ore 21.30,

affinchè anche il cielo sia completamente stellato.

Sabato 23 luglio ad andare in scena sarà sua Maestà Lavinia Di Gisi Luttazzi con

le sue Girls con un live tutto al femminile “ Amati” perché musica, età moda e danza

non hanno confini ma solo gran talento. L’artista più riconosciuta del territorio, si

esibirà con 7 voci, senza filtri, senza competizioni, solo con l’uso della vera arte,

quella che arriva fino al cuore.

La Kermesse programmata da Alessandra Scarpellini con Fenice21 Entertainment-

Domina Arte- Enneerre continua con altri due appuntamenti quello del 30 luglio Pino

Insegno e Roberto Ciufoli presentano “ T’Insegno un par de Ciufoli”, due ore dove

non ridere sarebbe proibito e per concludere il 10 agosto Andrea Perrone live. Lo

show sarà un “best of” degli spettacoli teatrali degli ultimi 15 anni di Andrea

Perroni e racchiuderà il meglio dei suoi live con l’aggiunta di una spiccata vena

innovativa. Sul palco insieme al comico romano una super band che renderà più

fresca e spumeggiante l’intera esibizione

Prenotazioni aperte su www.ciaotickets.com