Nettuno: ‘Correte stanno rubando un’auto’: la Volante si precipita sul posto e scatta l’inseguimento

E’ stato un cittadino a notare, verso le tre di notte, delle persone armeggiare vicino ad un’auto parcheggiata in zona centrale a Nettuno. Prontamente l’equipaggio della volante della Polizia di Anzio, subito dopo la segnalazione, ha raggiunto la zona – nei pressi della rotatoria di via Santa Maria – e ha notato una Y10 procedere a fari spenti. Insospettiti dalla situazione, gli agenti hanno intimato l’alt alla vettura con a bordo 4 giovani. I ragazzi hanno immediatamente lasciato l’auto e si sono dati alla fuga. Dopo un breve inseguimento per le strade della cittadina, è stato arrestato per furto aggravato in concorso un cittadino rumeno, di circa 20 anni. Dagli accertamenti è emerso che il 20enne abita nella zona di Casello 45, un luogo attenzionato dalla Polizia di Stato.